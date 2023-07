Az eredeti tervek szerint épül újjá a budai Vár – Galéria

A budai Várhoz tartozó Budavári Palotanegyed századfordulós fényének visszaállítása részeként több épületet az eredeti terveknek megfelelően építettek újjá. A 2019-ben kezdődött folyamat még éveken át tart majd.

Az elmúlt négy évben a Lovarda eredeti formájában épült újjá, és új funkciót kapott

– mondta el a Ripostnak Sikota Krisztina, a Várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató-helyettese, aki a lapnak kifejtette:

2021-ben újjáépült a Szent István Terem. A Csikós udvar, ahol a Lovarda áll, a Török kert és a Karakas Pasa tornyának átadásával teljesen újjászületett. Újjáépült a Hauszmann-féle rámpa, az Ybl-támfal, a Stöckl lépcső, mely összeköti a Csikós-udvart a Hunyadi-udvarral. A Tabán felé található rész így teljesen megújult, és a Budavári Palota szintje immár akadálymentesen megközelíthető. Felújítottuk a Habsburg-kaput a hozzá tartozó díszkerítéssel, lépcsővel és turulszoborral, valamint újra csobognak a Budavári Palotanegyed díszkútjai: a Halászó gyerekek kútja és a Mátyás kútja.

Sikota Krisztina a Ripostnak elmondta, hogy új funkciókkal bővült a Főőrség épülete.

A turistáknak a budai Vár látványosságai mellett olyan helyre van szüksége, ahol feltöltődhetnek, megpihenhetnek. Erre szolgál az étterem, mely a Főőrség épületében található.

A Budavári Palota megújítása jelenleg is zajlik, valamint három épület helyreállítása: A József főhercegi palota, az Vöröskereszt Egylet egykori székháza és a Honvéd Főparancsnokság épülete az elkövetkezendő években születik újjá.

A Budavári Palotanegyed közös örökségünk, ahol lépten-nyomon láthatjuk a magyar történelem lenyomatát. Ezért is fontos, hogy a Nemzeti Hauszmann Program keretében megújul a budai Vár több épülete.

– fogalmazott Sikota Krisztina.

A Metropol korábban beszámolt róla, hogy a második világháború során rengeteg épület megsérült, leégett, összedőlt. Ezt követően a kommunista ideológia szellemiségében a viszonylag jó állapotban megmaradt épületek nagy részét is teljesen elbontották vagy átépítették, ez történt a most újjászülető épületekkel is.

A magyar építészeti értékek megmentését, helyreállítását az Orbán-kormány tűzte ki célul, melynek jegyében elindította a Nemzeti Hauszmann Programot. Ennek célja, hogy visszaállítsa a Budavári Palotanegyed századfordulós szépségét. A program kezdetén a szakemberek felkutatták az eredeti épületek terveit, feljegyzéseket és felvételeket, ezek alapján építik újjá a városrészt.

Július 6-án, csütörtökön, a Karakas pasa tornyának megnyitásával lezárult egy folyamat, amelynek eredményeként teljesen újjászületett a korábban méltatlanul elhanyagolt Csikós udvar és környezete.

