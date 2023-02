Lenyomta a budai vár a versailles-i kastélyt

Fővárosunk ikonikus épülete a budai vár, illetve az egész várnegyed, ami az utóbbi években folyamatosan szépül, köszönhetően a magyar kormány Nemzeti Hauszmann Programjának, mellyel a történelmi épületek régi pompáját igyekeznek visszaállítani. Talán nincs is olyan budapesti, aki legalább egyszer ne járt volna a várban, legalább akkor, amikor a látogatóba érkező vidéki rokonokat, külföldi barátokat elvitte oda. A vár és annak értékei nekünk, magyaroknak mindig is egyértelműek, magától értetődőek voltak, ám az, hogy ezt a külföldiek is ilyen sokra tartják, ennyire magas szintre helyezik, igazán jóleső érzés szívünknek.

A Halászbástya közkedvelt látványosság a Budai Várnegyedben – Fotó: Jászai Csaba / MTI

A jó nevű utazási iroda és portál, a Thinking Traveller egy érdekes vizsgálatot, összehasonlítást tartott. Azt nézték meg, hogy a legnépszerűbb képmegosztón, az Instagramon, melyik kastélyról, várról készítették a legtöbb posztot, illetve használtak hashtageket (kettős kereszt). A budai vár a #budacastle hashtaggel és 205 807 darab poszttal a 8. legnépszerűbb kastély lett az öreg kontinensen. Ez az előkelő teljesítmény elég volt ahhoz, hogy a „mi várunk” lelépje az elit listán a világ egyik legnépszerűbb kastélyát, a versailles-it, ami magában megsüvegelendő dolog.

A versailles-i kastély belső udvara – Fotó: Avillfoto / Shutterstock

Vajon mi teszi ennyire vonzóvá a fővárosunk várnegyedét, mik azok az értékek, látványosságok, melyek miatt az UNESCO világörökség részévé vált? Ha „csak” a látványosságokat szeretnék sorolni, abból sincsen hiány, hiszen a Hadtörténeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, vagy a Mátyás-templom, de a Halászbástya magában felejthetetlen élmény, akár csak a Sándor-palota, és a Magyar Nemzeti Levéltár. Mindezek mellett gasztronómiai élményeket is bőven tartogat a történelmi helyszín, ahol szinte valamennyi lerakott tégla, vagy utcakő is végtelen történetet tudna átadni nekünk, ha mesélni tudna.