Dráma a budai Várban: „Összeesett és mozdulatlan maradt, azonnal felkaptam és rohantam a kórházba”

Fájdalmas hétvégén van túl Oreo a kis Mudi-keverék kutyus. Gazdájával Caruel Zsófiával sétálgatott ugyanis a budai Várban a hosszú hétvégén, ahol még pórázon kísérve is sajnálatos módon valahol mérget fogyasztott a négylábú a Tóth Árpád sétányon.

Kórházi kezelésre szorult a kis Oreo Fotó: Olvasói fotó

Zsófia a Metropol napilapnak árulta el a megrázó részleteket az incidensről, és arról, hogy milyen kezeléseken kellett részt vennie kedvencének, hogy túlélje a mérgezést.

Pénteken a Tóth Árpád sétányon sétáltunk és csak azután vettem észre, hogy bármi baj van, miután hazamentünk a túráról. Oreo otthon összeesett és mozdulatlan maradt, ezért azonnal felkaptam és rohantam a Budapesti Állatkórházba

– kezdte beszámolóját a megijedt gazdi.

– Szerencsére tudtam, hogy az ügyelet nagypénteken is nyitva lesz. Így amint odaértünk, körülbelül 5 percen belül már fogadták is Oreót. Itt hasi ultrahang és vérvétel is történt – árulta el a Metropolnak Zsófia, aki hozzátette, hogy az adatokból leszűrték, hogy nagy valószínűséggel mérgezés történt.

Ezért Oreo ethanolos- és gyógyszeres infúziót kapott.

Hála istennek Oreo állapota ezután javulni kezdett, és bár szédelgett picit, de haza tudtam vinni. Másnap azonban reggelre visszarendeltek minket, hogy megnézzék a kutyám májértékeit. Ezek nem voltak rendben, így májvédő kezelés alatt áll most, és pénteken fogunk visszamenni egy – remélhetőleg – utolsó vérvételre

– mondta el lapunknak Zsófia, aki nagyon megrémült, amikor kutyája rosszul lett, ugyanis ő nem látott semmi méregszerű anyagot a földön, miközben kedvencét sétáltatta a Tóth Árpád sétányon.

Nem ez volt az első eset az I. kerületben

Néhány napja lapunk készítette el a nagy Budapesti Kutyamérgezés térképet, amelyen összegyűjtöttük az elmúlt hónapok mérgezéses eseteit. Ez a sorban már a 15. alkalom volt az elmúlt három hónapban. A megszaporodott számú eset miatt több helyen is nyomozást indított a rendőrség, illetve két kerületben is nyomravezetői díjat tűztek ki arra az esetre, ha valaki döntő bizonyítékot tud szerezni azokról az ismeretlenekről, akik bántani akarják szánt szándékkal a négylábúakat. A felsorolásban már egy patkánymérges incidens történt az I. kerületben, most Zsófiék esetével ez a szám már növekedett.