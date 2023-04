Bővült a nagy budapesti kutyamérgezés-térkép: három újabb helyszínről érkeztek aggasztó hírek – fotó

Az elmúlt 4 hónapban dühítő mértékben megnőtt azoknak az incidenseknek száma, amelyek során a kutyasétáltatók, a kedvenceik életét veszélyeztető méreganyagokat, vagy éppen teletűzdelt kolbászokat találtak. Míg márciusban még "csak" 6 kerületről, és 11 esetről számoltunk be, addig ez a szám csupán egy hét alatt hárommal bővült. Az I. kerületből, a III. kerületből, és a XVIII. kerületből is érkeztek újabb beszámolók a Metropolhoz. Érdekesség, de Pestszentlőrincen egy olyan helyen raktak ki ismeretlenek csavarokkal átszúrkált lecsókolbászokat, ahol néhány héttel ezelőtt már egyszer próbálkoztak ezzel a módszerrel.

Összegyűjtöttük az összes eddigi esetet Budapesten / Fotó: Metropol grafika

Minden korábbi esetet számszerűen bejelöltünk a térképen

A korábbi cikkeinkben beszámoltunk minden olyan esetről, melyek az elmúlt hónapokban Budapesten történtek. Az alábbi felsorolásunkban pedig kifejtjük azt is, hogy milyen módon próbáltak meg ártani a kutyáknak az egyelőre ismeretlen elkövetők.

I. Kerület: patkányméreg több helyszínen is, és egy ártatlan kutya halála

Miután elkészült a Metropol nagy budapesti kutyamérgezés-térképe, többen is jelezték az olvasóink közül, hogy az I. kerületben több helyen szedtek össze patkánymérget januárban. Sajnos arról is beszámoltak lapunk számára, hogy az egyik kedvelt sétáltató útvonalon - ahol még nem sikerült időben észlelni a veszélyt - egy kis kutya áldozatul is esett a kétes anyagnak.

Az elhunyt eb gazdája arra kéri sorstársait, hogy minden esetben tegyenek feljelentést a rendőrségen az ilyen incidensekről, ugyanis akkor tudnak csak érdemben segíteni az elkövető kézre kerítésében.

1. IX. kerület: patkányméreg több helyen, rendőrségi nyomozás, nyomravezetői díj és sósavas hús

A Ferenc téren és a Nehru parton is patkányméregre hasonlító, színes törmeléket találtak a kutyások. A Ferenc téren történt esettel kapcsolatban a rendőrség is nyomozást indított ismeretlen elkövető ellen, természetkárosítás gyanújával. Emellett a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület ferencvárosi szervezete a kutyás közösség tagjaival 400 ezer forintos nyomravezetői díjat tűzött ki a tettes megtalálására.

A Boráros téri kutyafuttatóban néhány nappal ezelőtt információink szerint sósavval leöntött húscafatokat helyezett el valaki. A vegyianyag hatására 3 kutya is megsérült. A helyi gazdik bejelentéseinek hála, március 22-én az önkormányzat teljesen lefertőtlenítette a kutyafuttató területét.

2. X. kerület: a Harmat utcai mérgezett csontok

Kőbányán a Harmat utcából érkeztek aggasztó hírek lapunkhoz, egyik olvasónk beszámolt róla, hogy

a Harmat utca 156. szám alatt két húsos csontot helyeztek el, amelyek azonban rózsaszín, méreggyanús anyagokkal voltak teletömve.

3. XVIII: szöges kolbászok a Péterhalmi-erdőben és fagyállós gyilkosság egy családi ház kertjében

Korábban a Metropol is bemutatta azt a két esetet, amely az elmúlt hónapokban történt a kerületben. Az egyik esetnél szögekkel teletűzdelt kolbászdarabkákat helyeztek ki a Péterhalmi-erdőben, a másiknál pedig vélhetőleg egy betörésre készülő bűnöző dobott be fagyállóval átitatott húsdarabokat egy kertes ház udvarába, amelyek megölték Lucát, a házörző kutyust.

Most azonban, néhány héttel az utolsó akciójuk után újra támadtak az állatkínzók a Péterhalmi-erdőben. Két napja számoltunk be róla, hogy facsavarokkal teletűzdelt lecsókolbászokat kellett a gazdiknak összeszedni az erdőben.

Az ebtulajdonosok itt is megelégelték az állatkínzók tevékenységét és 500 ezer forintos nyomravezetői díjat tűztek ki annak, aki bármilyen bizonyító erejű információt tud szerezni az elkövetőről.

Korábban több esetben is a szöges kolbászos „technikával” próbáltak meg ártani a kutyáknak /Fotó: Metropol

4. XIX: a kispesti kiserdőben is patkányméreggyanús anyagot raktak ki

A IX. kerületihez ijesztően hasonló esetről számoltak be olvasóink a XIX. kerületben található kiserdőről. A helyi gazdik szerint a kiserdőben található sétáltató útvonalon is találtak patkányméregnek kinéző kupacokat néhány héttel ezelőtt.

5. XIII: A Margit-szigeten egy bizonyított eset történt

Az általunk is bemutatott kutyamérgezések közül talán a Margit-szigeti történések kapták meg a legnagyobb "médiafigyelmet". Ez nem is véletlen, Budapest legkedveltebb turistahelye és pihenőszigete valahol mindenkinek a szíve csücske. Innen több tucat beszámoló érkezett kutyák rosszullétéről. Lapunknak az egyik megmérgezett eb gazdája Adrienn árulta el, hogy a kutyája vizeletéből ki is mutatták, hogy mérgezés történt.

Miután rengeteg kutyagazdit érintett az incidens, a rendőrség hivatalból nyomozást indított ismeretlen tettes ellen állatkínzás gyanújával.

6. III. kerület: Óbudán már harmadik esetben próbáltak meg állatokat megmérgezni, kétszer sajnos sikerrel is jártak az elkövetők

Az óbudai kutyusokra rájárt a rúd az elmúlt hónapokban. Míg az Ágoston utcában rózsaszín, méregszerű anyaggal átitatott jutalomfalatokat tettek ki a bokrok alá állatkínzók, addig a békásmegyeri kis futtatóban két kis tacskó lelte halálát, miután egy embernek nem nevezhető gyilkos egyenesen a futtatóban szórt szét mérget.

A legújabb eset pedig csupán két napja történt, ugyanis kedd reggel egy helyi gazdi figyelmeztette társait rá, hogy a békásmegyeri külkerpályán patkánymérget találtak. A rózsaszín, négyzetalakú anyag egyértelműen a teljesen más célra szánt méreganyag, aminek semmi keresnivalója nem volna egy kutyások által kedvelt zöldövezetben.