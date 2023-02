Kutyások, figyelem! Most Ferencvárosban mérgezhetik az állatokat

Ijesztő hírek érkeztek a IX. kerületből. A helyi önkormányzat a hivatalos Facebook-oldalán egy fotót tett közzé, amelyen tanácsokat adnak a gazdiknak, hogy mit tegyenek, ha a kutyájuk mérget evett. Kiderült, hogy az elmúlt hetekben több bejelentést is kaptak a helyi ebtulajdonosoktól arról, hogy több helyen is patkányméreggyanús anyagot találtak a közterületeken.

Az elmúlt pár hétben többször kaptunk bejelentést patkányméreggyanús törmelékekről a kerület közterületein. Összegyűjtöttük, mi a teendő mérgezés gyanúja esetén

– írta bejegyzésében az önkormányzat. A hozzászólások között egy férfi arról számolt be, hogy több esetben is feljelentést tettek az általa ismert kutyások a rendőrségen, ezért lapunk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, és ők megerősítették: valóban érkezett bejelentés méreggyanús anyagokról. Az ilyen eseteket komolyan veszi a rendőrség, és ezért nyomozást rendeltek el az ügyben, valamint jelenleg is vizsgálják, hogy milyen anyagokat találtak a közterületeken a gazdik.

Feljelentés alapján nyomozást folytat a BRFK IX. Kerületi Rendőrkapitányság környezetkárosítás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen

– tájékoztatta lapunkat a BRFK.

Lapunk korában beszámolt a margitszigeti esetről: több kutyát is megmérgeztek. Az egyik áldozat gazdája, Adrienn akkor el is mesélte nekünk, hogy miken mentek keresztül kutyusával, mire felépült kedvence. A rendőrség ebben az esetben is nyomozást rendelt el, itt állatkínzás gyanújával. Nemrég arról is írtunk, hogy Óbudán is mérgezik a kutyákat: valakik fagyállóval átitatott falatkákat szórtak el a III. kerület egyik utcájában.