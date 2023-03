Tovább mérgezik a kutyákat a fővárosban

Tovább folytatódik a kutyák mérgezése Budapesten, ezúttal a pesti Nehru parton szórták szét a kemikáliát. A patkánymérget közvetlenül a játszótér mellett, illetve a pavilon mögötti résznél helyezték el.

Patkánymérget szórtak szét a Nehru parton. Fotó: Olvasói kép

Az elmúlt időszakban nem ez az első eset, hogy patkányméreg került a kutyatartók látókörében, ezeket elsősorban a különféle parkokból, kutyasétáltaó helyekről jelentették a különféle közösségi média csoportokban. Ezekről lapunk korábban már beszámolt, a IX. kerületben több helyen is patkányméreggyanús anyagot találtak a közterületeken.

Az elmúlt pár hétben többször kaptunk bejelentést patkányméreggyanús törmelékekről a kerület közterületein

– írta bejegyzésében az illetékes önkormányzat.

A kutyások egyik legkedveltebb helyén, a Margitszigeten is patkánymérget szórtak szét, amivel több ebet is sikerült megmérgezni. Óbudán patkányméreg helyett fagyállóval átitatott jutalomfalatokkal "kedveskedtek" az ember legjobb barátjának. Ezen felül Budán azokban a kerületekben, ahol sok diófa található, az elmúlt két hétben megnőtt a diómérgezéses esetek száma. Például egy gazdagréti állatklinikán 30, míg egy másik állatkórházban 50-nél is több mérgezett kutya került.

Több feljelentést tettek a háziállataikat féltő gazdik a rendőrségen, amit a BRFK is megerősített számunkra, illetve tudatták lapunkkal, hogy valóban érkezett bejelentés méreggyanús anyagokról és nyomozást rendeltek el, állatkínzás gyanúja miatt.