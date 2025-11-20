Ismét eljött a zene éjszakája: itt lesznek ma ingyenes koncertek
November 20-án, idén 9. alkalommal töltik meg Budapest különböző helyszíneit a Budapesti Fesztiválzenekar muzsikusai. Mutatjuk hol találkozhatunk a zene éjszakája apropóján velük!
A Budapesti Fesztiválzenekar zenészei újra kilépnek a koncerttermekből és belemerülnek a budapesti éjszakába. November 20-án Pest és Buda legvagányabb sörözői, kávéházai, bisztrói és kulturális terei várják azokat, akik kíváncsiak, nyitottak a klasszikus zenére. A zene éjszakája alkalmából ingyenes koncertek lesznek ma többek között a Dugattyúsban, a Béla Bárban, a Három Hollóban, a Manyi Kulturális Műhelyben, a Margaux-ban, a DANTE Közösségi Alkotótérben, a TACET Breweryben, az ISON-ban és a Buda Collection Antikvitás és Kulturális Térben. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Két budapesti hidat is átadtak november 20-án
Egyrészt 61 évvel ezelőtt az Erzsébet híd avatását ünnepelte a több tízezres tömeg, másrészt 176 évvel ezelőtt szintén egy november 20-ai napon adták át a forgalomnak a budapesti Széchenyi Lánchidat is. Utóbbi felavatását Ferenc József magyar király végezte.
Ma van a gyermekek jogainak világnapja is
35 éve ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyermekek jogairól szóló egyezményt, amit Magyarország 1990. március 19-én írt alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt is ugyanebben az évben fogadta el, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén.
Ezen a napon alakult meg a Madártani Intézet is
A világon elsőként Magyarországon alakult ilyen intézet, méghozzá 1893. november 20-án. Első vezetője Herman Ottó, utódja pedig Chernel István volt. A hazai madártani kutatások fellendítésére hozták létre a Magyar Nemzeti Múzeum keretében a Magyar Ornithológiai Központot, az intézet elődjét. Feladata elsősorban a madárvonulás kutatása és a madárfajok gazdasági jelentőségének megállapítása volt.
A csillagászok legnagyobbika is novemberi születésű
Edwin Hubble amerikai csillagász 136 évvel ezelőtt, 1889. november 20-án született. Ő fedezte fel a világegyetem tágulását és a galaxisok létezését. Róla nevezték el a Hubble-űrteleszkópot is, aminek legnagyobb előnye a földi teleszkópokkal szemben, hogy a csillagászati objektumokról a földi felvételeknél akár tízszer nagyobb felbontású képet is tud készíteni.
A jelzőlámpát is ezen a napon szabadalmaztatták
Garrett Augustus Morgan feltaláló szabadalmaztatta a közlekedési lámpát méghozzá 102 évvel ezelőtt, miután rájött, hogy mennyire veszélyes egy-egy útkereszteződés. Az akkori jelzőlámpa három karból állt (szabad, állj, minden irányban tilos – ekkor a gyalogosok kelhettek át). Találmányát egészen a háromszínű jelzőlámpák megjelenéséig használták.
Párás, borús idő lesz ma
A koponyeg.hu szerint csütörtökön borongós, párás idő jellemzi a napot, nyugat felől érkező esővel és záporokkal. A hőmérséklet 10–11 fok közelébe emelkedik, a déli szél pedig többfelé élénkké válik.
Két helyen lesz véradás Budapesten
A Magyar Vöröskereszt ezúttal 07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) és 12.00–19.00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.) várja a véradókat.
Több helyen kell jelzőlámpa hibára számítani
- A BKK szerint jelzőlámpahibára kell számítani a IV. kerületben a Váci úton 08.00–14.00 óra között, illetve a III. kerületben a Szentendrei út–Ürömi út–Mátyás király út csomópontban 08.00–16.00 óra között.
- Emellett pedig napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 07.00–18.00 óra között.
