Ismét eljött a zene éjszakája: itt lesznek ma ingyenes koncertek

A Budapesti Fesztiválzenekar zenészei újra kilépnek a koncerttermekből és belemerülnek a budapesti éjszakába. November 20-án Pest és Buda legvagányabb sörözői, kávéházai, bisztrói és kulturális terei várják azokat, akik kíváncsiak, nyitottak a klasszikus zenére. A zene éjszakája alkalmából ingyenes koncertek lesznek ma többek között a Dugattyúsban, a Béla Bárban, a Három Hollóban, a Manyi Kulturális Műhelyben, a Margaux-ban, a DANTE Közösségi Alkotótérben, a TACET Breweryben, az ISON-ban és a Buda Collection Antikvitás és Kulturális Térben. A részvétel minden helyszínen ingyenes. Az esemény további részletei itt olvashatók.

A zene mindenkié, így ma több helyszínen is lesznek ingyenes koncertek

Képünk illusztráció/Fotó: pexels.com

Két budapesti hidat is átadtak november 20-án

Egyrészt 61 évvel ezelőtt az Erzsébet híd avatását ünnepelte a több tízezres tömeg, másrészt 176 évvel ezelőtt szintén egy november 20-ai napon adták át a forgalomnak a budapesti Széchenyi Lánchidat is. Utóbbi felavatását Ferenc József magyar király végezte.

Ma van a gyermekek jogainak világnapja is

35 éve ezen a napon fogadta el az ENSZ Közgyűlése a gyermekek jogairól szóló egyezményt, amit Magyarország 1990. március 19-én írt alá. Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes napját. Az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt is ugyanebben az évben fogadta el, a jogszabályba mindazok a gyermeki jogok bekerültek, amelyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye rögzít. E jogszabály határozza meg a gyermekek jogait, és szabályozza a szülők, a nevelők, az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a civil szervezetek feladatait a gyermekvédelem, valamint a gyermekek jogainak érvényesítése területén.

Ezen a napon alakult meg a Madártani Intézet is

A világon elsőként Magyarországon alakult ilyen intézet, méghozzá 1893. november 20-án. Első vezetője Herman Ottó, utódja pedig Chernel István volt. A hazai madártani kutatások fellendítésére hozták létre a Magyar Nemzeti Múzeum keretében a Magyar Ornithológiai Központot, az intézet elődjét. Feladata elsősorban a madárvonulás kutatása és a madárfajok gazdasági jelentőségének megállapítása volt.