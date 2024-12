Megszólalt rendőrségi ügye után a Házasság első látásra Szabolcsa: „Nagyon tisztelem a nőket”

Házasság első látásra Szabolcs nehéz napokon van túl, hiszen nemrég ki kellett állnia ország-világ elé, hogy tisztázza a nevét. A férfi ellen ugyanis november 21-én elfogatóparancsot adtak ki megrontás vádjával, s ekkor még mindenki csak találgatni tudott, hogy mégis mi történhetett. Napvilágot láttak olyan hírek is, amelyek sokkolták a közvéleményt, ám miközben mindenki a legrosszabbra gondolt, kiderült, hogy a TV2 sztárja már meg is fizette a büntetését. Történt ugyanis, hogy 13 évvel ezelőtt, az akkor 38 éves Szabolcs egy 17 éves lánnyal folytatott szexuális kapcsolatot ellenszolgáltatás fejében. Akkor az ügyben az V. és XIII. Kerületi Ügyészség járt el és jogerősen 900 ezer forintos pénzbírságra ítélték, ami feltehetően nem került időben megfizetésre, s emiatt volt érvényben az elfogatóparancs. Az ügy végére azonban már pont került, Szolnoki Szabolcs lerótta a büntetését, ám most arról beszélt lapunknak, milyen rosszul élte meg a történtek után kapott gyűlöletcunamit.

Házasság első látásra Szabolcs nagyon tiszteli a női nemet Fotó: TV2

A Házasság első látásra sztárja tiszteli a nőket

Szabi bevallotta, hogy érzelmileg nem volt egyszerű kezelni azt a fajta felhajtást, amit a rendőrségi ügy váltott ki. Elmondása szerint főként az viselte meg, hogy olyan dolgokkal is vádolták, amelyek nem voltak igazak, miközben azért, amiért bűnhődnie kellett, megbűnhődött.

Sokkoló volt számomra, hogy milyen hírek láttak rólam napvilágot. Sok olyan cikk jelent meg, amiben teljesen félreértelmezték a történteket, olyannal vádoltak meg, ami valójában meg sem történt. Azért, amiért nekem felelni kellett, feleltem, megfizettem az árát, arról nem beszélve, hogy egy többéves ügyről van egyébként szó.

„Ettől függetlenül nehéz napokat éltem meg emiatt, rendet kellett raknom a saját fejemben is, és tudatosítanom kellett azt is, hogy egy ilyen hiba miatt még nem lehet a világ legrosszabb embere... Mindenki követ el hibákat, de az a lényeg, hogy több legyen a jó az emberben, mint a rossz” – mondta lapunknak Szabolcs, aki egyébként azt is elárulta, hogy felesége, Judit maximálisan kiállt mellette, és még a nagyközönség előtt is megvédte. Pont ahogy a családja és a barátai is. Bár igaz, így is sokan vannak olyanok, akik elítélik a történteket, azonban a férfi ezeket a véleményeket igyekszik kizárni a mindennapjaiból. Már csak azért is, mert saját bevallása szerint nagyon tiszteli a női nemet.