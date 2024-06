Száz éve Budapest ikonikus épülete, a Bethlen-udvar, pedig évtizedekig le akarták bontani – Galéria

Akár könyvet is lehetne írni a főváros egyik legszebb helyén, Budán a vár alatt elhelyezkedő épületről, melyben mozi és posta is működött és jó ideig mindent elkövettek, hogy megszabaduljanak tőle, ám a Bethlen-udvar dacolva a világháborús bombázással, forradalommal, és haszonlesők egész sorával, ma is Budapest egyik éke.