Fotón mutatta meg Orbán Viktor: ez történik a repülőn 10 ezer méter magasan
Különleges képpel jelentkezett a kormányfő.
Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor csütörtökön reggel repülővel elindult Washingtonba, ahol pénteken Donald Trumppal találkozik.
A kormányfő egy Wizz Air repülőgéppel utazik az Egyesült Államok fővárosába. A fedélzeten a sajtó munkatársai is ott vannak, akinek a útközben nyilatkozik is Orbán Viktor.
Sajtószkander, 10 000 méter magasan
– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre