Fotón mutatta meg Orbán Viktor: ez történik a repülőn 10 ezer méter magasan

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor csütörtökön reggel repülővel elindult Washingtonba, ahol pénteken Donald Trumppal találkozik.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kormányfő egy Wizz Air repülőgéppel utazik az Egyesült Államok fővárosába. A fedélzeten a sajtó munkatársai is ott vannak, akinek a útközben nyilatkozik is Orbán Viktor.

Sajtószkander, 10 000 méter magasan

– olvasható a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.