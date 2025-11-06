RETRO RÁDIÓ

Felgyorsítja az üvegvisszaváltást a Mohu, ennek örülni fogsz

Mára mindannyian hozzászokhattunk ahhoz, hogy bizonyos időközönként az odahaza összegyűjtött üres üvegegekkel el kell mennünk a legközelebbi visszaváltó pontra. A REpontoknál azonban gyakran tapasztalható kisebb torlódás, ami eddig alaposan lelassította a visszaváltási folyamatot. Ezen változtathat a Mohu új visszaváltó automatája!

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.11.06. 14:45
Módosítva: 2025.11.06. 15:16
MOHU MOL Zrt REpont palackvisszaváltás

Hamarosan még gördülékenyebbé válik az üvegvisszaváltás. Ez a Mohu új visszaváltó automatájának köszönhetően válik lehetségessé, amely olyan trükköt tud, amit az elődjei még nem ismertek.

MOHU
A MOHU új visszaváltó automatáinál már a Bozóki Csaba László, visszaváltásért felelős vezető által bemutatott mozdulatot is alkalmazhatjuk majd. Ez a gép már ömlesztve is tudja kezelni a palackokat – függetlenül attól, hogy fémből, üvegből vagy műanyagból készültek-e Fotó: Markovics Gábor

Régóta fennálló visszaváltási problémát orvosolt a Mohu

Sokan vannak, akik eddig azért odázták el a lehető legtovább a palackvisszaváltást, mert már előre rosszul voltak attól, hogy mennyi időt vesz majd el az életükből a várakozás, amíg sorra kerülnek a REpont automatánál. Ennek fő oka az volt, hogy a visszaváltó berendezések eddig egyesével vették vissza a palackokat. A hulladékgazdálkodási társaság most bemutatta új, ömlesztett beöntésű automatáját amelybe már nem szükséges egyesével adagolni a visszavitt palackokat. 

Az új automata már nemcsak a műanyag- és fémdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni – lényegesen rövidebbé téve ezzel a visszaváltás folyamatát.

Az új automata működése rendkívül egyszerű. Gombnyomásra kinyílik az ajtaja, majd aztán a nyíláson át akár egyszerre, ömlesztve is betehetjük az üres palackokat a gépbe – legyen szó akár üvegről, alumíniumról vagy fémdobozról. Ezt követően kiválasztjuk, hogy milyen formában kérjük a visszaváltási díjat, majd az automata ajtaja bezáródik és készen is vagyunk

– mutatta be a folyamatot Bozóki Csaba László, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője.
 

Nem csak időt spórol a Mohu új automatája

Az új visszaváltó automatának köszönhetően nem csupán a palackvisszaváltásra szánt idő rövidülhet le lényegesen, de lényegesen higiénikusabbá is válik a folyamat, hiszen nem kell minden egyes palackot megfogni és úgy betenni a masinába.

 

