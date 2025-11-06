Mentőhelikopter landolt, egy újszülött és édesanyja életéért küzdöttek Győrben

Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában kezdődtek fájásai egy 40 év körüli kismamának a közelmúltban. Az események felgyorsultak, így a nő tárcsázta a segélyhívót. Mentésirányító azonnal mentőkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt riasztott a helyszínre, mikor az édesanya rémülten tájékoztatta arról, hogy látható a köldökzsinór és a baba egyik lába, mely kékes színű volt. Az események másodpercek alatt váltak életveszélyessé.

Fotó: OMSZ

A mentősnő a szükséges előkészületekre instruálta a jelenlévőket, végig vonalban maradt, telefonon higgadtan segítette és biztatta a kismamát. Az édesanya a mentésirányító támogatásával mindössze néhány perc alatt világra hozta kislányát, aki azonban nem vett levegőt. Mindenki feszült figyelemmel küzdött a baba életéért és azonnal újraélesztés kezdődött a telefonos utasítások szerint az első lélegzetért, a mentésirányítás pedig mentőhelikoptert is riasztott.

A kislány rövidesen lélegezni és sírni kezdett, ami a legszebb hang volt akkor ott, amit bárki hallhatott. Mindössze pillanatokkal ezután érkeztek meg a mentősök a helyszínre, rögtön megkezdték a baba és anyukája ellátását, ekkor azonban a nő állapota romlani kezdett. A szülés alatt nagy mennyiségű vért vesztett és a vérzés a kislány születését követően sem csillapodott. Ekkor érkezett meg a helikopter mentőegysége és közösen folytatódott az ellátás.

Az összehangolt csapatmunkának, a légimentő speciális eszköztárának, a mentők szakmai helytállásának köszönhetően végül az anyuka és a kislány állapotát is sikeresen stabilizálták, ezt követően kórházba szállították őket bajtársaink - olvasható az OMSZ oldalán.