Döbbenetes fotókon az ukrán aranykonvoj akció

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, akik Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított.

Fotó: Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya a közösségi oldalán nemrégiben egy látványos videót közölt az elfogásukról, most pedig egy fotósorozattal jelentkeztek. A képeken látható, hogy egymás mellet sorakoznak a lefoglalt pénzek és aranytömbök.

Fotókon az "ukrán aranykonvoj akció". Csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz. A hét ukrán állampolgárt kiutasították Magyarországról

- derül ki a bejegyzésből.