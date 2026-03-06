Itt a videó: így ütöttek rajta az ukrán aranykonvojon

Ahogy arról már beszámoltunk, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított.

Videón a rajtaütés Fotó: Pixabay

Az ügy kapcsán Szijjártó Péter is megszólalt, aki azonnali válaszokat és magyarázatot követel Ukrajnától. Mint mondta: „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó.” Időközben Magyarország Kormánya a Facebook-oldalán közzétett egy videót, amelyen az látható, amint a Terrorelhárítási Központ (TEK) emberei rajtaütnek az ukrán aranykonvojon.

Íme a videó: