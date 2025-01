A frászt hozza az emberekre a rock and roll királya, Elvis Presley, amikor szelleme megjelenik egykori otthonában. 1935. január 8-án született a Mississippi állambeli Tupelóban, most ünnepelte volna 90. születésnapját. Sajnos 1977-ben, mindössze 42 évesen meghalt. De úgy tűnik, a Can’t Help Fall in Love dal énekesének szelleme nem hagyta el az épületet. Valójában mindenhol felbukkant.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Kísértetjárta otthon

Elvis a Tennessee állambeli Memphisben lévő Graceland-kastélyában halt meg. Menyasszonya, Ginger Alden találta meg a fürdőszobájában, miután szívrohamot kapott. Még mindig él az a konteó, hogy valójában nem is halt meg, csak vissza akart vonulni a nyilvánosság elől, ezért eljátszotta a saját halálát (és temetését). Ennek némiképp ellentmond, hogy többen is látni vélték már a szellemét bolyongani egykori otthonában.

Unokatestvére, Billy Smith halálra rémült, és végül elköltözött, miután többször hallotta, hogy Elvis „hívja”, és észrevette, hogy a rocker az irodája ablakán néz ki. Billy fia, Danny azt mondja, egyszer érezte, hogy Elvis megérintette a vállát, és bevallotta: „Ez nagyon megrémített.”

A sztár jelenléte a konyhában is érezhető volt, és Nancy Rooks egykori szakácsnő úgy véli, hogy ő okozta a megmagyarázhatatlan ajtócsapódásokat. Az egyik látogató még azt is állította, hogy látta a konyhában a Királyt, amint egy sajtburgert evett, mielőtt eltűnt.

Még 1988-ban egy csoport turista arról számolt be, hogy egy fiatal Elvis szellemével találkozott a területen, míg mások azt állították, hogy Elvis szelleme a fák közül kukkolta őket.

Paz de la Huerta színésznő úgy véli, hogy Graceland hangstúdiójában találkozott az elhunyt ikonnal. Azt mondja: „Éreztem, hogy a szelleme átjár rajtam, és örömet okoz.”

Még a Hound Dog énekesének korábbi felesége, Priscilla is azt állítja, hogy Elvis lelke még mindig Gracelandben él, és érzi a jelenlétét. De hozzáteszi: „Nem ijesztő, hanem gyönyörű.”