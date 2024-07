Ma 86 éves ez a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, akit apja papnak szánt

Ezeken a helyeken adhatsz ma vért Budapesten

Vért adni rendkívül fontos, főleg olyannak aki azonnali segítségre szorul. Az ország számos pontján meg tudod ezt tenni, de mi most nézzük, hogy a fővárosban hol lesz erre lehetőséged július 8-án:

Reggel 7-től egészen este 19-ig a Közép-magyarországi RVK Intézetben lesz erre lehetőséged (1113 Budapest

Karolina út 19-21)

Karolina út 19-21) 12 órától 17:30-ig bezárólag a Sugár Üzletközpont II.emeletén (1148 Budapest

Örs vezér tere 24.)

Örs vezér tere 24.) Szintén 12-től, de fél órával tovább 18 óráig a Europeum Plazában várnak rád (1088 Budapest

Blaha Lujza tér 5.)

Blaha Lujza tér 5.) Újpesten is ugyanez a helyzet: 12 és 18 óra között lesz lehetőséged az Újpesti Ifjúsági Házban véradásra (1042 Budapest

István út 17-19.)

István út 17-19.) 13 órától pedig egészen 18 óráig bezáróan a Kondor Művelődés Házban lesz rá lehetőséged (1181 Budapest

Kondor Béla sétány 8.)

Napsütés, eső, zivatarok

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint, intenzív, de rövid ideig tartó esőzésekre számíthatunk a kora reggeli óráktól egészen a késő délutáni órákig. A legalacsonyabb hőmérséklet 20, míg a legmagasabb túllépi a 30 fokot és akár 33 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Nem véletlen tehát, hogy ez miatt az UV sugárzás is megnő, és mintegy 6-os magasságig emelkedik. A WHO javaslata szerint a 3-as vagy ennél magasabb szintű ultraibolya sugárzás esetén, használjanak ernyőt, napvédő krémet és kalapot.

Fantasztikus fotókat nézhetsz a diplomakiállításon

A MOME Fotográfia BA hallgatóinak nyílik diplomakiállítása július 8-án, 18 órától a Nyolc és fél kiállítótérben. A kiállítás betekintést nyújt a végzős diákok személyes érdeklődési területeibe az elmúlt három évről, bemutatva az osztály szerteágazó vizuális nyelvét. A tárlat különlegessége, hogy a fotográfia mellett mozgóképes és 3D-s alkotások is helyet kapnak, ezzel is hangsúlyozva a fiatal művészek kísérletező attitűdjét a vizuális művészetek terén. A megnyitót követően az egyetemi évek nosztalgiáját felidézve palacsintasütésbe fognak a kiállító alkotók. Mindemellett a Csiga zenekar, a Denevér zenekar, illetve Klöpfler Tibi és Cseke Tamás DJ szettje fog az este további részéhez hangulatot biztosítani. A kiállításmegnyitóra és az azt követő bulira a belépés díjtalan.