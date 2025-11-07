Szenzációs bejelentés: érkezik A szemfényvesztő a TV2-re, de ez még nem minden...
Nagyszabású, mesterséges intelligencia felhasználásával készült intergalaktikus prezentációban ismertette a cégcsoport aktuális eredményeit a csütörtöki Big Picture konferencián Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.
A piacvezető tévétársaság számos sikerformátumot tűz műsorára a közeljövőben, köztük egy vadonatúj taktikai gameshow-t, A szemfényvesztőt. 2026-ban a közelmúltban TV2 Klub néven futó FEM3 visszakapja régi nevét, emellett fontos változás lép életbe a nézettségi adatok kommunikációjában is, amely teljes átláthatóságot biztosít a két nagy csatorna eredményeinek összehasonlításában.
Újszerű megközelítést választott előadása illusztrálására Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója a budapesti Big Picture szakmai konferencián. Az előadás vizuális megjelenítéseként egy futurisztikus, intergalaktikus világban keltette életre önmagát, a TV2 legismertebb sztárjait és az elnök-vezérigazgatót, így mutatva be az év eddigi nézettségi eredményeit és a jövőbeni programterveket egy galaxisokon átívelő találkozó keretében.
Előző évi beszédére visszautalva megemlítette, hogy a tavalyi ígéretek maradéktalanul megvalósultak: az elmúlt tíz hónap havi átlaga alapján továbbra is a TV2 az ország legnézettebb csatornája, míg a TV2 Csoport a legnézettebb csatornacsalád minden kiemelt korcsoportban, egész napos és főműsoridős bontásban egyaránt. Eloszlatta azt a tévhitet is, miszerint a TV2-t főként idősebb nézők követik – az adatok szerint a 20-as, 30-as, 40-es és 50-es éveikben járó korosztályok körében is a TV2 a legnépszerűbb. Példaként a 18–29 éveseket emelte ki: ebben a szegmensben a TV2 idei átlagos közönségaránya 9,1%, míg az RTL-é 4,5%.
A nézettségi adatok kapcsán egy további fontos bejelentést is tett: annak érdekében, hogy mindenki számára egyszerűbbé váljon az adatok értelmezése, 2026. január 1-jétől a TV2 Csoport is áttér a lineáris SHR kalkulációra, és a vendégnézőket is beleszámítja a nézettségi mutatókba. Így az RTL és a TV2 közönségarány-számítása minden tekintetben egységessé válik, az eredmények pedig teljes mértékben összehasonlíthatók lesznek.
A statisztikák után a várva várt műsorbejelentések következtek. A közönségkedvenc formátumok közül visszatér az Ázsia Expressz és a Kísértés, VIP kiadással a Kincsvadászok és a Farm, a szívhez szóló Újratervezés és a logikai vetélkedő, az 1% Klub. Érkeznek továbbá az énekes gigashow-k, a Megasztár és A Nagy Duett, a táncparkett ördögeivel a Dancing with the Stars. Új évaddal tér vissza a Séfek séfe, ahol Tischler Petra személyében új séf csatlakozik Vomberg Frigyeshez és Krausz Gáborhoz. Végül, de nem utolsó sorban a nézettségi listák aktuális éllovasa, a Házasság első látásra vadonatúj évaddal.
És mik az újdonságok? Új scripted reality indul Eskü, megváltozom! címmel, amelyben Aurelio próbálja bebizonyítani családjának, barátainak – és legfőképp a nézőknek –, hogy a botrányhős múlt már mögötte van.
Végre képernyőre kerül az Európát már meghódító Lakásvadászok reality eredeti verziója is. A műsorban hétről hétre az ország különböző régióiban három ingatlanos verseng a vevők kegyeiért, hogy kiderüljön, ki a hét legjobb értékesítője. Hétköznapi emberek megható történetei és a hazai ingatlanpiac kulisszatitkai kerülnek reflektorfénybe ebben a napi realityben, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezetésével.
November 10-én indul Szépréthy Roland vezetésével az Észbontók legújabb évada a SuperTV2-n, amelyben a TV2 sztárjai is próbálják kitalálni, mire gondolhatnak a versenyzők. Elkészült és hamarosan képernyőre kerül a Bachelor – A Nagy Ő új évada is, amelyben Stohl András agglegényként keresi a szerelmet.
A prezentáció zárásaként Fischer Gábor bejelentette, hogy a TV2 megvásárolta a The Hustler taktikai gameshow jogait, amely Magyarországon A szemfényvesztő – Hazudj, ha tudsz! címmel debütál. A tévés világot gyakran éri az a vád, hogy a műsorokban beépített emberek szerepelnek – ezúttal valóban így lesz. A szemfényvesztő a legújabb taktikai vetélkedő, ami egy kastély könyvtárszobájában játszódik. Minden adásban öt játékos közösen válaszol a feltett kérdésekre, hogy minél több pénzt gyűjtsenek, miközben próbálják kideríteni, ki közülük a szemfényvesztő – az a versenyző, aki minden kérdésre előre tudja a választ, és nem saját tudására hagyatkozik. Ha nem sikerül leleplezni, ő viheti haza a nyereményt. Az új formátumhoz új műsorvezető is társul, akinek kilétét egyelőre titok övezi – ahogy az egy valódi taktikai játékhoz illik.
A televíziós piac folyamatosan változik, mi pedig nemcsak lépést tartunk vele, hanem aktívan alakítjuk is. A Big Picture konferencián bemutatott eredményeink azt jelzik, hogy a TV2 Csoport stabilan őrzi vezető szerepét, miközben a nagysikerű, közönségkedvenc formátumok mellett mindig igyekszünk izgalmas újdonságokat is bemutatni. Célunk, hogy minden korosztály számára vonzó és szórakoztató tartalmat kínáljunk. A jövőben is egy lendületes, sokszínű és élményekben gazdag csatornát építünk, ahol mindenki megtalálhatja a kedvenc műsorát
– összegezte a konferencián elhangzottakat Fischer Gábor.
