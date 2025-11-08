RETRO RÁDIÓ

Erre senki sem számított: Ez a versenyző már biztosan továbbjutott a Megasztár következő élő showjába!

Lengyel Johanna és Kökény Lali párbaja után rögtön kiderült, hogy ki kerül be a következő élő showban is.

Lengyel Johanna és Kökény Lali Lady Gaga és Bruno Mars közös dalát adták elő a Megasztár 3. élő showjában. Kökény Lali elárulta, hogy nagyon sokat hallgatta ezt a dalt, amely pont akkor jött, ki amikor elvesztette nagypapáját. Lengyel Johanna pedig bevallotta, ő 2 hete vesztette el nagymamáját, aki nagyon fontos volt számára. Így vágtak neki a párbajnak, mindketten egy fájó emléket hurcolva magukkal.

Fotó: Kovács Dávid

Marics Peti megjegyezte, hogy a szomorúságukat nagyon jól átfordították egy gyönyörű produkcióvá. Sokáig a hatása alatt maradt, annyira megérintette a fiatalok produkciója. Curtis szerint ember legyen a talpán aki dönteni tud kettőjük közül.

Ez a döntőben is megállta volna a helyét... Tehetségesek vagytok mint a Nap

- fogalmazott a rapper.

"A teret is meghajlítottátok" - kezdte Tóth Gabi, majd hozzátette, hogy a hangjukkal remek dolgokra képesek, és egyértelmű, hogy itt van a helyük a Megasztárban. Herceg Erika szerint még a tv előtt ülők is a fellegekben járhattak őket hallgatva, és szerinte toronymagasan a legjobb produkció volt eddig a műsorban.

Nehéz döntés előtt álltak a Mesterek, Curtis és Marics Peti egyetértettek, hogy örülnek, szavazhatnak saját versenyzőjükre. Akiknek nehezebb volt, az Erika és Gabi voltak. Erika azonban a fejlődés jegyében Lalira szavazott, Gabi pedig hosszú mérlegelés után Johanna mellett döntött, hogy a nézők döntsék el helyette.

A nézők is Johannát hozták ki győztesként, és a produkció végén kiderült, hogy a négy párbajnyertes közül Lengyel Johanna lesz az, akit a nézők egyenes ágon továbbjuttattak a következő élő showba.

 

 

