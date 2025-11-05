Tóth Gabit és kislányát imádják a rajongók – közös videójuk a legaranyosabb dolog, amit a héten látni fogsz!

Tóth Gabi ismét tarol az interneten! Az énekesnő ezúttal nem egy dögös fellépőruhában vagy új dallal robbantotta fel a közösségi médiát, hanem egy megható, otthoni videóval, amelyben kislányával, Hannarózával közösen énekel. A rajongók teljesen elolvadtak – és nem is csoda!

Tóth Gabi kislányával megható videót posztolt (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi és kislánya együtt szerepel

Tóth Gabi és kislánya, Hannaróza eszméletlen aranyos videón láthatóak ITT. A hazai zeneipar egyik legkiemelkedőbb énekesnője, karrierje mellett megteremti a családi harmóniát is.

A Megasztár mestere csak kislánya kedvéért tanult meg egy nótát, a Netflixen rendkívül népszerű K-pop: Démonvadászok című animációs film betétdalát, amelyet együtt elő is adott, a kis Hannarózával. A videó percek alatt több tízezer megtekintést és szívecskét kapott, a rajongók pedig nem győzték dicsérni az énekesnőt, amiért megosztotta ezt a bensőséges, igazi pillanatot. A kommentszekció szinte azonnal megtelt pozitív hozzászólásokkal, a kommentelők el vannak ragadtatva attól, hogy Gabi milyen jó anya.

Gabi egy igazán csodálatos Anya és ember vagy!!! Legfontosabb dolog az anyaság

– írta egy kedves rajongó.

„Bárki bármit mond! Gabi egy igazán jó Anya és ember!!! Csodálatosak vagytok” – tette hozzá egy másik követő.

Csodálatos vagy, Gabi. És ez annyira gyönyörű, hogy a kislányod miatt megtanultad

– érkeztek a kommentek.

Tóth Gabinak az anyaság az első

Gabi követői arra is figyelmesek lettek, hogy kislánya örökölte hangi adottságait édesanyjától. A rajongók el is kezdtek találgatni, hogy Hannaróza talán egy nap édesanyja nyomdokaiba léphet.

Az énekesnő ezzel a videóval újra bebizonyította, hogy számára az anyaság az első – és hogy a legnagyobb dalokat nem a reflektorfényben, hanem az otthon melegében énekli.