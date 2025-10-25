Dráma a Megasztárban: egymás torkának ugrott Marics Peti és Herceg Erika
Nem egyezett a két mester véleménye...
Megható produkcióval lépett színpadra a Megasztár első élő show-jában Németh Bea, aki A fák is siratják című dalt adta elő. Míg a két női mester, Herceg Erika és Tóth Gabi dicsérte a produkciót, addig Curtisnek és Marics Petinek már akadtak kifogásaik.
Egymásnak ugrott Herceg Erika és Marics Peti a Megasztárban
Míg Curtis úgy érezte, lehetett volna még fokozni a produkciót, addig Marics Peti nehezményezte, hogy Bea túl közel tartotta a mikrofont - habár ezzel Herceg Erika ezzel egyáltalán nem értett egyet.
Szerintem másik mozit nézel!
- közölte a zsűritársával, akivel majdhogynem egymás torkának ugrottak.
Igencsak megosztotta tehát a zsűrit Bea, aki végül nem kapott csillagot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre