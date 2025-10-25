RETRO RÁDIÓ

Dráma a Megasztárban: egymás torkának ugrott Marics Peti és Herceg Erika

Nem egyezett a két mester véleménye...

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.25. 21:13
Marics Peti Megasztár vita Herceg Erika

Megható produkcióval lépett színpadra a Megasztár első élő show-jában Németh Bea, aki A fák is siratják című dalt adta elő. Míg a két női mester, Herceg Erika és Tóth Gabi dicsérte a produkciót, addig Curtisnek és Marics Petinek már akadtak kifogásaik.

178A0741
Megható produkcióval tért vissza a Megasztárba Németh Bea = Fotó: Markovics Gábor

Egymásnak ugrott Herceg Erika és Marics Peti a Megasztárban

 

Míg Curtis úgy érezte, lehetett volna még fokozni a produkciót, addig Marics Peti nehezményezte, hogy Bea túl közel tartotta a mikrofont - habár ezzel Herceg Erika ezzel egyáltalán nem értett egyet.

Szerintem másik mozit nézel!

- közölte a zsűritársával, akivel majdhogynem egymás torkának ugrottak.

Igencsak megosztotta tehát a zsűrit Bea, aki végül nem kapott csillagot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu