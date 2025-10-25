Dráma a Megasztárban: egymás torkának ugrott Marics Peti és Herceg Erika

Megható produkcióval lépett színpadra a Megasztár első élő show-jában Németh Bea, aki A fák is siratják című dalt adta elő. Míg a két női mester, Herceg Erika és Tóth Gabi dicsérte a produkciót, addig Curtisnek és Marics Petinek már akadtak kifogásaik.

Megható produkcióval tért vissza a Megasztárba Németh Bea = Fotó: Markovics Gábor

Egymásnak ugrott Herceg Erika és Marics Peti a Megasztárban

Míg Curtis úgy érezte, lehetett volna még fokozni a produkciót, addig Marics Peti nehezményezte, hogy Bea túl közel tartotta a mikrofont - habár ezzel Herceg Erika ezzel egyáltalán nem értett egyet.

Szerintem másik mozit nézel!

- közölte a zsűritársával, akivel majdhogynem egymás torkának ugrottak.

Igencsak megosztotta tehát a zsűrit Bea, aki végül nem kapott csillagot.