Állva tapsolt a zsűri: Lengyel Johanna lángra lobbantotta a Megasztár színpadát

Nem voltak maradéktalanul elégedett a mesterek Lengyel Johanna első produkciójával a Megasztár ötödik élő show-jában, ami miatt a mestere, Marics Peti meg is haragudott zsűritársaira. Annál nagyobbat szólt ezután, amikor a fiatal lány másodjára is színpadra állt, a Beautiful Things című Benson Boone dallal. Johanna két héttel korábban vesztette el a nagymamáját, amitől csak még szívszorítóbbá vált az előadása.

Mindenki szívét megérintette a Megasztár egyik nagy esélyese / Fotó: Metropol

Mindenki könnyekben tört ki a Megasztár stúdiójában

A zsűri állva tapsolta meg a produkciót, ezután pedig nehezen találták a szavakat, amikkel ki tudták volna fejezni Johanna lenyűgöző teljesítményét, mialatt szó szerint mindenki sírt a stúdióban. Marics Peti egyenesen istennőnek nevezte a versenyzőjét, míg Tóth Gabi kereken kijelentette: Johannának kell nyernie a 2025-ös Megasztárt.

Állva tapsolta meg a zsűri Lengyel Johannát / Fotó: Metropol