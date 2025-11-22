Állva tapsolt a zsűri: Lengyel Johanna lángra lobbantotta a Megasztár színpadát
Szem nem maradt szárazon. A Megasztár tehetsége mindenki szívét megérintette.
Nem voltak maradéktalanul elégedett a mesterek Lengyel Johanna első produkciójával a Megasztár ötödik élő show-jában, ami miatt a mestere, Marics Peti meg is haragudott zsűritársaira. Annál nagyobbat szólt ezután, amikor a fiatal lány másodjára is színpadra állt, a Beautiful Things című Benson Boone dallal. Johanna két héttel korábban vesztette el a nagymamáját, amitől csak még szívszorítóbbá vált az előadása.
Mindenki könnyekben tört ki a Megasztár stúdiójában
A zsűri állva tapsolta meg a produkciót, ezután pedig nehezen találták a szavakat, amikkel ki tudták volna fejezni Johanna lenyűgöző teljesítményét, mialatt szó szerint mindenki sírt a stúdióban. Marics Peti egyenesen istennőnek nevezte a versenyzőjét, míg Tóth Gabi kereken kijelentette: Johannának kell nyernie a 2025-ös Megasztárt.
Ezt követően, nem meglepő módon, mind a négy mester igent mondott, így Lengyel Johanna már biztos, hogy ott lesz a Megasztár döntőjében.
