RETRO RÁDIÓ

Állva tapsolt a zsűri: Lengyel Johanna lángra lobbantotta a Megasztár színpadát

Szem nem maradt szárazon. A Megasztár tehetsége mindenki szívét megérintette.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22.
Módosítva: 2025.11.22.
Lengyel Johanna megható Megasztár

Nem voltak maradéktalanul elégedett a mesterek Lengyel Johanna első produkciójával a Megasztár ötödik élő show-jában, ami miatt a mestere, Marics Peti meg is haragudott zsűritársaira. Annál nagyobbat szólt ezután, amikor a fiatal lány másodjára is színpadra állt, a Beautiful Things című Benson Boone dallal. Johanna két héttel korábban vesztette el a nagymamáját, amitől csak még szívszorítóbbá vált az előadása.

G_R_8166
Mindenki szívét megérintette a Megasztár egyik nagy esélyese / Fotó:  Metropol

Mindenki könnyekben tört ki a Megasztár stúdiójában

A zsűri állva tapsolta meg a produkciót, ezután pedig nehezen találták a szavakat, amikkel ki tudták volna fejezni Johanna lenyűgöző teljesítményét, mialatt szó szerint mindenki sírt a stúdióban. Marics Peti egyenesen istennőnek nevezte a versenyzőjét, míg Tóth Gabi kereken kijelentette: Johannának kell nyernie a 2025-ös Megasztárt.

G_R_8174
Állva tapsolta meg a zsűri Lengyel Johannát / Fotó:  Metropol

Ezt követően, nem meglepő módon, mind a négy mester igent mondott, így Lengyel Johanna már biztos, hogy ott lesz a Megasztár döntőjében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu