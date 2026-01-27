Érik az álomszerződés, magyar focistával erősítene a Barcelona

A spanyol másodosztályban szereplő csapata, az FC Andorra ugyan nem remekel, de a 23 forduló után 29 ponttal elfoglalt 14. helyezése nem is rossz, főleg újoncként. Ami viszont a Barcelonától kölcsönkapott Yaakobishvili Áron teljesítményét illeti, a 19 éves, magyar U21-es válogatott kapus ifjú kora dacára nagyon is meggyőzően véd. A katalán Mundo Deportivo értesülése szerint a Barcelona vezetői egyre inkább benne látják a következő La Liga-szezonjuk egyik kerettagját.

Yaakobishvili Áron olyan jó véd Andorrában, hogy nyártól már a Barcelona profi kapusa lehet Fotó: NurPhoto via AFP

A barcelonai sportnapilap úgy tudja, Hansi Flick vezetőedző és Deco sportigazgató rövidesen eldöntik, hogy Yaakobishvili Áron nyáron csatlakozik-e a spanyol topligában címvédő és most is éllovas proficsapatukhoz. Annyi már bizonyos, hogy nagyon is látják benne a potenciált, hiszen tini létére máris nevet szerzett magának pályafutása első felnőttgárdájában.

Az Andorrának nyárig kölcsönadott magyar kapust 2028-ig köti szerződés a Barcához. Éppen azért küldték a kiscsapathoz, hogy az utánpótlásbeli ranglétra után megtehesse a következő fontos lépcsőfokot a karrierjében, és tapasztalatot szerezzen a profik között is. Márpedig a kiegyensúlyozottan jó teljesítménye és a védési statisztikái meggyőzőek. Az elemzések szerint különösen kiemelkedik a lábmunkában és a játék olvasásában – mindkettő igen fontos szempont a barcelonai futballcsapatnál is.

Hiánycikk lesz a kapus a Barcelona keretében

A Barcelona jelenlegi keretéből nyáron várhatóan távozik a tavalyelőtt már a „nyugdíjból” visszahívott lengyel Wojciech Szczesny és a tavaszra már a Gironának kölcsönadott német Marc-André Ter Stegen is; így kapusok terén egyelőre csak a nyáron igazolt Joan García a biztos pont a tervezett keretben.

Válogatás Yaakobishvili Áron védéseiből: