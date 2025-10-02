RETRO RÁDIÓ

„Meg tudjuk őket verni” - Tóth Alex győzelemmel ünnepelné a születésnapját

Mindössze 19 éves, mégis egyre fontosabb szereplője a Ferencvárosnak. Tóth Alex nélkülözhetetlen láncszemként segíti a zöld-fehéreket, akik csütörtökön a belga bajnoki ezüstérmes Genk otthonában lépnek pályára az Európa-liga következő fordulójában, a középpályás pedig a Borsnak mesélt a Plzen elleni döntetlenről és a közelgő párharc esélyeiről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 07:30
Tóth Alex európa-liga Genk Fradi

A Ferencváros ismét a második legrangosabb európai kupasorozatban bizonyíthat. Tóth Alexék múlt héten a Groupama Arénában 1–1-es döntetlennel kezdték meg Európa-liga-szereplésüket a Viktoria Plzen ellen. 

Tóth Alex nagy reményekkel utazik Belgiumba, a Genk otthonába lépnek pályára a zöld-fehérek.
Tóth Alex nagy reményekkel utazik Belgiumba, Genk-Fradi mérkőzést rendeznek az Európa-liga alapszakaszában Fotó: Tumbász Hédi /  Metropol

Ha a meccs előtt kérdezel, azt mondtam volna, hogy nyerhető a találkozó a Plzen ellen. De a kiállítás után, amikor vesztésre álltunk, azt gondoltam, hogy a döntetlennel is elégedett lennék, mert tényleg nehéz helyzetbe sodortuk magunkat

- fogalmazott a fiatal tehetség.

A Fradi csütörtökön (21:00, M4 Sport) Belgiumban folytatja, a Genk otthonában lép pályára.

Szerintem az Európa-ligában nincsen könnyű mérkőzés, a mi sorsolásunk sem éppen kedvező. Ugyanakkor úgy érzem, ezek a meccsek abszolút nyerhetők, ez a mostani, a Genk elleni is. Biztos vagyok benne, hogy jó találkozók várnak ránk, és ahogy a Plzen ellen ki-ki meccset játszottunk, a Genk ellen is hasonlóra számítok. Úgy gondolom, ha csapatként tudunk működni, és rá tudjuk erőltetni az erősségeinket az ellenfélre, akkor meg tudjuk verni őket

- vélekedett Fradi középpályása. 

A Fradi az Európa-ligában

menetrend, keret, pénzdíj

Tóth Alex, a Salzburg elleni október 23-i mérkőzésen ünnepli a 20. születésnapját

Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, hogy behúzzuk a meccset. Nem mondom, hogy simán kell győzni, mert nem mindig az a legjobb – sokszor egy utolsó perces gólnak még jobban tud örülni az ember. A lényeg, hogy megszerezzük a három pontot, jó szájízzel tudjunk lejönni a pályáról, hogy aztán boldogan megünnepelhessem a születésnapomat is

- zárta gondolatait az ötszörös magyar válogatott játékos.

Meddig jut a Fradi?

