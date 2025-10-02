„Meg tudjuk őket verni” - Tóth Alex győzelemmel ünnepelné a születésnapját

Mindössze 19 éves, mégis egyre fontosabb szereplője a Ferencvárosnak. Tóth Alex nélkülözhetetlen láncszemként segíti a zöld-fehéreket, akik csütörtökön a belga bajnoki ezüstérmes Genk otthonában lépnek pályára az Európa-liga következő fordulójában, a középpályás pedig a Borsnak mesélt a Plzen elleni döntetlenről és a közelgő párharc esélyeiről.
A Ferencváros ismét a második legrangosabb európai kupasorozatban bizonyíthat. Tóth Alexék múlt héten a Groupama Arénában 1–1-es döntetlennel kezdték meg Európa-liga-szereplésüket a Viktoria Plzen ellen.
Ha a meccs előtt kérdezel, azt mondtam volna, hogy nyerhető a találkozó a Plzen ellen. De a kiállítás után, amikor vesztésre álltunk, azt gondoltam, hogy a döntetlennel is elégedett lennék, mert tényleg nehéz helyzetbe sodortuk magunkat
- fogalmazott a fiatal tehetség.
A Fradi csütörtökön (21:00, M4 Sport) Belgiumban folytatja, a Genk otthonában lép pályára.
Szerintem az Európa-ligában nincsen könnyű mérkőzés, a mi sorsolásunk sem éppen kedvező. Ugyanakkor úgy érzem, ezek a meccsek abszolút nyerhetők, ez a mostani, a Genk elleni is. Biztos vagyok benne, hogy jó találkozók várnak ránk, és ahogy a Plzen ellen ki-ki meccset játszottunk, a Genk ellen is hasonlóra számítok. Úgy gondolom, ha csapatként tudunk működni, és rá tudjuk erőltetni az erősségeinket az ellenfélre, akkor meg tudjuk verni őket
- vélekedett Fradi középpályása.
Számomra az a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen, hogy behúzzuk a meccset. Nem mondom, hogy simán kell győzni, mert nem mindig az a legjobb – sokszor egy utolsó perces gólnak még jobban tud örülni az ember. A lényeg, hogy megszerezzük a három pontot, jó szájízzel tudjunk lejönni a pályáról, hogy aztán boldogan megünnepelhessem a születésnapomat is
- zárta gondolatait az ötszörös magyar válogatott játékos.
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.