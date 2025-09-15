Kubatov Gábor Csányi Sándorról: "Az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne"

Az MLSZ döntései előzetes egyeztetés nélkül születnek. Kubatov Gábor szerint ez elfogadhatatlan.
Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az MLSZ működését és Csányi Sándor elnököt bírálta az Indexnek adott interjúban. Szerinte a szövetség úgy viselkedik, mintha hatóság lenne, miközben „nem a szövetségnek vannak klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége, csak ez most nem látszik, amit roppant mód sajnálunk”.
Nem tetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az MLSZ fontos döntéseket hoz a klubok megkérdezése nélkül, például ilyen volt annak idején a magyar-szabály is.
Hirtelen, előkészítetlenül bevezetik a magyar-szabályt, úgy, hogy nem egyeztetnek a klubokkal, de még a szakmai bizottság tagjaival sem
– emelte ki, hozzátéve, hogy a döntés drasztikusan megdrágította a magyar játékosokat, miközben a fiatalok pályán töltött ideje alig nőtt.
Kubatov szerint az is beszédes, hogy 14 éves elnöksége alatt, nyolc bajnoki cím és tizenegy dobogós helyezés után sem kereste meg soha Csányi Sándor, amikor hasonló jelentős változtatást akart volna bevezetni.
Az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne
– mondta, kiemelve, hogy az MLSZ olyan fontos szakmai bizottságának tagjait sem kérdezte meg, mint Dárdai Pált vagy Lőw Zsoltot. Kubatov Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem személyes ellentétről van szó, kizárólag szakmai problémái vannak, és kész a párbeszédre:
Nyitott vagyok, és a későbbiekben is nyitott leszek a párbeszédre, várom Csányi Sándort, ha problémája van, az én ajtóm előtte mindig nyitva áll. Látom, bántotta, hogy a Fradi-szurkolók szidták az édesanyját. Meg kell mondjam, ez nem volt szép, és jogosan háborodott fel ezen, csak azt nem értettem, hogy miért egy újságon keresztül üzent nekem, és miért nem hívott fel. Ráadásul belekeverte az én politikai közösségemet is. Kár, hogy így alakult…
