Kubatov Gábor Csányi Sándorról: "Az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne"

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke az MLSZ működését és Csányi Sándor elnököt bírálta az Indexnek adott interjúban. Szerinte a szövetség úgy viselkedik, mintha hatóság lenne, miközben „nem a szövetségnek vannak klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége, csak ez most nem látszik, amit roppant mód sajnálunk”.

Kubatov Gábor kritikát fogalmazott meg Csányi Sábdorról. Fotó: -MTI / MTI

Kubatov Gábor hiányolja a komolyságot

Nem tetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az MLSZ fontos döntéseket hoz a klubok megkérdezése nélkül, például ilyen volt annak idején a magyar-szabály is.

Hirtelen, előkészítetlenül bevezetik a magyar-szabályt, úgy, hogy nem egyeztetnek a klubokkal, de még a szakmai bizottság tagjaival sem

– emelte ki, hozzátéve, hogy a döntés drasztikusan megdrágította a magyar játékosokat, miközben a fiatalok pályán töltött ideje alig nőtt.

Kubatov szerint az is beszédes, hogy 14 éves elnöksége alatt, nyolc bajnoki cím és tizenegy dobogós helyezés után sem kereste meg soha Csányi Sándor, amikor hasonló jelentős változtatást akart volna bevezetni.

Az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne

– mondta, kiemelve, hogy az MLSZ olyan fontos szakmai bizottságának tagjait sem kérdezte meg, mint Dárdai Pált vagy Lőw Zsoltot. Kubatov Gábor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem személyes ellentétről van szó, kizárólag szakmai problémái vannak, és kész a párbeszédre: