Üzent a Fradi elnöke: Magyar Péter tátott szájjal szalad be az álhírerdőbe

"Magyar Péter tátott szájjal szaladt be az álhír erdőbe, eddig soha nem említette a Fradit, de ennek is eljött az ideje" - jelentette be a Facebookon közzétett videójában Kubatov Gábor, a Fradi elnöke.

Ezt üzente Magyar Péternek Kubatov Gábor / Fotó: -MTI / MTI

Innen is üzenem neki, hogy a Fradi bérelt repülőgéppel utazott mindig, és erre a mérkőzésre is bérelt repülőgéppel mentünk. Jelzem, ha ki lehetne bérelni ilyen utakra a honvédségi gépeket, szívesen megtenném. Ez tovább növelné az állami bevételeket. Ja, és még mielőtt állami pénzezni kezdene bárki, jó ha tudja a sok károgó, hogy pillanatnyilag éppen 4 milliárd forintnál jár az UEFA bevételünk, amiből adózunk, járulékokat fizetünk. De ezt honnan is tudná ez az álfradista ripacs, aki közben az MTK luxus skyboxaiban ül?

- tette fel a kérdést Kubatov Gábor.

Peti, Peti, ha hallgattál volna, sokkal bölcsebb maradtál volna! És hogy ha végezetül adhatok egy tanácsot, hagyjál békén minket. Az nekünk is jobb lesz, bár az kevésbé fontos, de neked is!

- zárta a mondandóját a Fradi elnöke.