Nem titok, erre utalt Kubatov Gábor a Fradi BL-meccse után

Csak az idegenbeli bravúrban és kisebb csodában bízhat a Ferencváros a Bajnokok Ligájában. A Fradi a playoff-kör első meccsén idehaza kapott ki 3-1-re a Qarabag gárdájától, így idegenben kell kivívnia a továbbjutást.

A Fradi nem adja fel a harcot Fotó: Tumbász Hédi

Az első meccs alapján nem könnyű bizakodni a visszavágóban, melyet augusztus 27-én, szerdán rendeznek Bakuban. Kubatov Gábor FTC-elnök rögtön a meccs után utalt arra, mi segítheti ki a zöld-fehéreket.

Mi az a csapat vagyunk, aki sosem adja fel! Mindörökké Ferencváros!

- írta közösségi oldalán Kubatov.

Kétszer ért el hasonló bravúrt a Fradi

Olyan még sosem történt a Ferencvárossal, hogy kétgólos hazai vereség után továbbjutott egy nemzetközi kupapárharcban. Kétszer fordult elő, hogy hazai kudarc után idegenben ért el továbbjutást. Erre utalt most Kubatov Gábor.

A zöld-fehérek még 1972-ben az UEFA-kupában a jugoszláv Zseljeznicsar ellen kaptak ki idehaza 2-1-re, a második meccsen 2-1-re nyertek, majd tizenegyesekkel léptek tovább.

Három éve, 2022-ben a BL második selejtezőkörében a Slovan Bratislava 2-1-re nyert Budapesten. Pozsonyban hatalmas Fradi-siker, 4-1-es győzelem születet. Akkor a jelenlegi csapatból Dibusz Dénes, Botka Endre és Kristoffer Zachariassen volt a keret tagja.