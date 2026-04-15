Budapest ismét maga mögé utasította a világ legnépszerűbb nagyvárosait!
Újabb turisztikai sikert ért el a magyar főváros. Budapest ugyanis hivatalosan is a világ leginkább gyalogosbarát városa lett a Freetour.com legfrissebb rangsora alapján. Nem London, nem Párizs és nem is Róma! Az elismerés újabb lökést adhat a budapesti turizmusnak!
Micsoda siker! Amikor városnézésről van szó, sokan rögtön az olaszországi macskakövekre vagy a francia sugárutakra gondolnak, de a számok és a turisták véleménye most mást mutat. A neves nemzetközi platform, a Freetour.com adatai alapján Budapest az első helyen végzett a gyalogtúrákra leginkább ajánlott 100 város listáján. A budapesti turizmus újabb sikerének értékét tovább növeli, hogy erős mezőnyben sikerült diadalmaskodnia Magyarország fővárosának.
Mitől ennyire jó a budapesti turizmus?
A szakértők és az utazók szerint Budapest titka az „emberléptékűségében” rejlik. Míg a világ más nagyvárosaiban órákat kell metrózni a látványosságok között, nálunk szinte minden karnyújtásnyira van. Ki ne szeretne egyetlen délután alatt átsétálni a Lánchídon, felkaptatni a Budai Várba, majd egy gyors fotó után a Parlamentnél kikötni?
A portál kiemeli, hogy Budapest építészeti stílusa annyira változatos, hogy minden sarkon egy újabb „Insta-kompatibilis” csoda várja az embert:
- a romkocsmák bohém hangulata,
- a Duna-korzó eleganciája és
- a történelmi épületek méltósága
olyan egyveleget alkot, amit sehol máshol nem találni a világon.
Kikkel kellett megküzdenünk?
A verseny nem volt egyszerű! A 100-as listán olyan ikonikus helyszínek szerepeltek, mint Róma, Barcelona, Madrid vagy Prága. Budapest azonban mindannyiukat beelőzte.
A turisták visszajelzései alapján nálunk a legjobb az ár-érték arány, a túravezetők felkészültek, és a város közbiztonsága is kiemelkedő a gyalogos felfedezők számára.
Sosem gondoltam volna, hogy ennyi mindent láthatok egyetlen nap alatt, és közben még el sem fáradok!
– írta egy turista a platform értékelésében, és ezzel nincs egyedül. Budapesten a gyalogos túrák nemcsak informatívak, hanem közösségi élményt is adnak.
Íme a Freetour.com listája a leginkább gyalogosbarát városokról:
- Budapest
- Róma
- Bécs
- Barcelona
- Madrid
- Párizs
- Prága
- Nápoly
- Firenze
- Lisszabon
Ez több, mint egy sima rangsor
Ez a győzelem hatalmas marketingértékkel bír. A Freetour.com az egyik legnépszerűbb oldal azok körében, akik nem akarnak vagyonokat költeni buszos városnézésre, hanem közvetlen, helyi élményeket keresnek. Az, hogy Budapest az aranyérmes, azt jelenti, hogy a következő szezonban még több hátizsákos és felfedezni vágyó látogató töltheti meg a pesti és budai utcákat.
Szóval, ha legközelebb a városban sétálsz és egy csapat turistát látsz, akik lelkesen fotózzák a Bazilikát vagy a Halászbástyát, jusson eszedbe: milyen nagyszerű városában élsz!
