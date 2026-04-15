Budapest ismét maga mögé utasította a világ legnépszerűbb nagyvárosait!

Újabb turisztikai sikert ért el a magyar főváros. Budapest ugyanis hivatalosan is a világ leginkább gyalogosbarát városa lett a Freetour.com legfrissebb rangsora alapján. Nem London, nem Párizs és nem is Róma! Az elismerés újabb lökést adhat a budapesti turizmusnak!

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.04.15. 15:15
Micsoda siker! Amikor városnézésről van szó, sokan rögtön az olaszországi macskakövekre vagy a francia sugárutakra gondolnak, de a számok és a turisták véleménye most mást mutat. A neves nemzetközi platform, a Freetour.com adatai alapján Budapest az első helyen végzett a gyalogtúrákra leginkább ajánlott 100 város listáján. A budapesti turizmus újabb sikerének értékét tovább növeli, hogy erős mezőnyben sikerült diadalmaskodnia Magyarország fővárosának.

A budapesti turizmus eddig is pörgött, de a most kiderült: a magyar főváros a legideálisabb azok számára, akik gyalogosan szeretnék felfedezni a látnivalókat!

Mitől ennyire jó a budapesti turizmus?

A szakértők és az utazók szerint Budapest titka az „emberléptékűségében” rejlik. Míg a világ más nagyvárosaiban órákat kell metrózni a látványosságok között, nálunk szinte minden karnyújtásnyira van. Ki ne szeretne egyetlen délután alatt átsétálni a Lánchídon, felkaptatni a Budai Várba, majd egy gyors fotó után a Parlamentnél kikötni?

A portál kiemeli, hogy Budapest építészeti stílusa annyira változatos, hogy minden sarkon egy újabb „Insta-kompatibilis” csoda várja az embert: 

  • a romkocsmák bohém hangulata, 
  • a Duna-korzó eleganciája és 
  • a történelmi épületek méltósága 

olyan egyveleget alkot, amit sehol máshol nem találni a világon.

Kikkel kellett megküzdenünk?

A verseny nem volt egyszerű! A 100-as listán olyan ikonikus helyszínek szerepeltek, mint Róma, Barcelona, Madrid vagy Prága. Budapest azonban mindannyiukat beelőzte.

A turisták visszajelzései alapján nálunk a legjobb az ár-érték arány, a túravezetők felkészültek, és a város közbiztonsága is kiemelkedő a gyalogos felfedezők számára.

Sosem gondoltam volna, hogy ennyi mindent láthatok egyetlen nap alatt, és közben még el sem fáradok!

– írta egy turista a platform értékelésében, és ezzel nincs egyedül. Budapesten a gyalogos túrák nemcsak informatívak, hanem közösségi élményt is adnak.

Íme a Freetour.com listája a leginkább gyalogosbarát városokról:

  1. Budapest
  2. Róma
  3. Bécs
  4. Barcelona
  5. Madrid
  6. Párizs
  7. Prága
  8. Nápoly
  9. Firenze
  10. Lisszabon

Ez több, mint egy sima rangsor

Ez a győzelem hatalmas marketingértékkel bír. A Freetour.com az egyik legnépszerűbb oldal azok körében, akik nem akarnak vagyonokat költeni buszos városnézésre, hanem közvetlen, helyi élményeket keresnek. Az, hogy Budapest az aranyérmes, azt jelenti, hogy a következő szezonban még több hátizsákos és felfedezni vágyó látogató töltheti meg a pesti és budai utcákat.

Szóval, ha legközelebb a városban sétálsz és egy csapat turistát látsz, akik lelkesen fotózzák a Bazilikát vagy a Halászbástyát, jusson eszedbe: milyen nagyszerű városában élsz!

 

