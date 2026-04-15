Budapest ismét maga mögé utasította a világ legnépszerűbb nagyvárosait!

Micsoda siker! Amikor városnézésről van szó, sokan rögtön az olaszországi macskakövekre vagy a francia sugárutakra gondolnak, de a számok és a turisták véleménye most mást mutat. A neves nemzetközi platform, a Freetour.com adatai alapján Budapest az első helyen végzett a gyalogtúrákra leginkább ajánlott 100 város listáján. A budapesti turizmus újabb sikerének értékét tovább növeli, hogy erős mezőnyben sikerült diadalmaskodnia Magyarország fővárosának.

A budapesti turizmus eddig is pörgött, de a most kiderült: a magyar főváros a legideálisabb azok számára, akik gyalogosan szeretnék felfedezni a látnivalókat!

Mitől ennyire jó a budapesti turizmus?

A szakértők és az utazók szerint Budapest titka az „emberléptékűségében” rejlik. Míg a világ más nagyvárosaiban órákat kell metrózni a látványosságok között, nálunk szinte minden karnyújtásnyira van. Ki ne szeretne egyetlen délután alatt átsétálni a Lánchídon, felkaptatni a Budai Várba, majd egy gyors fotó után a Parlamentnél kikötni?

A portál kiemeli, hogy Budapest építészeti stílusa annyira változatos, hogy minden sarkon egy újabb „Insta-kompatibilis” csoda várja az embert:

a romkocsmák bohém hangulata,

olyan egyveleget alkot, amit sehol máshol nem találni a világon.

Kikkel kellett megküzdenünk?

A verseny nem volt egyszerű! A 100-as listán olyan ikonikus helyszínek szerepeltek, mint Róma, Barcelona, Madrid vagy Prága. Budapest azonban mindannyiukat beelőzte.

A turisták visszajelzései alapján nálunk a legjobb az ár-érték arány, a túravezetők felkészültek, és a város közbiztonsága is kiemelkedő a gyalogos felfedezők számára.

Sosem gondoltam volna, hogy ennyi mindent láthatok egyetlen nap alatt, és közben még el sem fáradok!

– írta egy turista a platform értékelésében, és ezzel nincs egyedül. Budapesten a gyalogos túrák nemcsak informatívak, hanem közösségi élményt is adnak.

Íme a Freetour.com listája a leginkább gyalogosbarát városokról:

Budapest Róma Bécs Barcelona Madrid Párizs Prága Nápoly Firenze Lisszabon

Ez több, mint egy sima rangsor

Ez a győzelem hatalmas marketingértékkel bír. A Freetour.com az egyik legnépszerűbb oldal azok körében, akik nem akarnak vagyonokat költeni buszos városnézésre, hanem közvetlen, helyi élményeket keresnek. Az, hogy Budapest az aranyérmes, azt jelenti, hogy a következő szezonban még több hátizsákos és felfedezni vágyó látogató töltheti meg a pesti és budai utcákat.