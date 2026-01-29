Olyan pletyka kapott szárnyra Sallai Rolandról, ami egyszer már elhalni látszott

Sallai Roland nyerte meg a legtöbb párharcot a Manchester City-Galatasaray (2-0) mérkőzésen, a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. Az angol sztárklub győzelmével közvetlenül bejutott a nyolcaddöntőbe, míg a törökök oda-visszavágós rájátszásban juthatnak be a legjobb 16 közé (pénteken dől el, hogy az Atlético Madrid vagy a Juventus lesz-e az ellenfél). A kényszerből jobbhátvédként szerepeltetett magyar válogatott támadó addig akár távozhat is a csapatból, és angol Premier League-klubhoz szerződhet.

Sallai Roland (balra) elöl-hátul helytállt a Manchester City elleni BL-meccsen (Fotó: Anadolu via AFP)

Az utóbbi hetekben előbb a Brentford, majd az Everton érdeklődéséről szóló hírek jelentek meg Sallaival kapcsolatban. A Galatasaray vezetői rendkívül magas árat kértek érte: 30 millió euróról (11,5 milliárd forint) szóltak a hírek, ami légiósunk becsült piaci értékének a háromszorosa, és az ötszöröse annak, amennyiért ők 2024 őszén megszerezték a német Freiburgtól.

Újra ringbe száll Sallai Rolandért az Everton?

Ettől átmenetileg elhalni látszott az esetleges Angliába szerződése, de az utóbbi napokban megint szárnyra kaptak a pletykák az Everton-Sallai frigyről, most pedig kérdés, hogy a liverpooli megfigyelőket is meggyőzte-e a futballista Etihadban nyújtott teljesítménye.

Roland Sallai, Manchester City - Galatasaray karşılaşmasının en fazla ikili mücadele kazanan futbolcusu oldu. pic.twitter.com/zX1apNxp6X — Galatasaray Ruhu (@gsarayruhu1905_) January 28, 2026

A Premier League-klubok számára hétfőig tart a téli átigazolási időszak, a Galata pedig épp a minap jelentkezett be egy jobbhátvédért: a korábban a török rivális Trabzonporban már bizonyított, jelenlegi szaúdi klubjától elvágyó portugál Pedro Malheiro érkezhet Sallai (kényszer)posztjára.