Sallai Roland követheti Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost

A Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett Liverpool kiütéses győzelemével, valamint a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray vereségével ért véget a Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának alapszakasza. Magyar szempontból a legfontosabb, hogy a Vörösök rögtön a nyolcaddöntőbe kerültek, míg a török klub februárban tovább küzdhet a legjobb 16-ba kerülésért. Nagy meglepetésre a rekordgyőztes Real Madrid és a címvédő PSG is ugyanerre a sorsra jutott, míg 12 csapat számára véget ért a legrangosabb európai kupasorozat.

A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool kiütéses győzelem után jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe Fotó: Dan Istitene / Getty Images

Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó forduló eredményei:

PSG-Newcastle 1-1

Manchester City-Galatasaray 2-0

Liverpool-Qarabag 6-0

Dortmund-Inter 0-2

Barcelona-Köbenhavn 4-1

Arsenal-Kairat Almati 3-2

Leverkusen-Villarreal 3-0

Atlético Madrid-Bodö/Glimt 1-2

Benfica-Real Madrid 4-2

Eintracht Frankfurt-Tottenham 0-2

Club Brugge-Marseille 3-0

PSV Eindhoven-Bayern München 1-2

Ajax-Olimpiakosz 1-2

Napoli-Chelsea 2-3

Monaco-Juventus 0-0

Union Saint-Gilloise- Atalanta 1-0

Athletic Bilbao-Sporting Lisboa 2-3

Pafosz-Slavia Praha 4-1

A BL-alapszakasz végeredménye:

(1-8. továbbjutás 1/8 döntőbe; 9-24. továbbjutá 1/16 döntőbe)