Sallai Roland követheti Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a nyolcaddöntőben, Sallai Rolandnak ehhez még meccselnie kell a csapatával. Véget ért a Bajnokok Ligája alapszakasza.
A Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett Liverpool kiütéses győzelemével, valamint a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray vereségével ért véget a Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának alapszakasza. Magyar szempontból a legfontosabb, hogy a Vörösök rögtön a nyolcaddöntőbe kerültek, míg a török klub februárban tovább küzdhet a legjobb 16-ba kerülésért. Nagy meglepetésre a rekordgyőztes Real Madrid és a címvédő PSG is ugyanerre a sorsra jutott, míg 12 csapat számára véget ért a legrangosabb európai kupasorozat.
Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó forduló eredményei:
- PSG-Newcastle 1-1
- Manchester City-Galatasaray 2-0
- Liverpool-Qarabag 6-0
- Dortmund-Inter 0-2
- Barcelona-Köbenhavn 4-1
- Arsenal-Kairat Almati 3-2
- Leverkusen-Villarreal 3-0
- Atlético Madrid-Bodö/Glimt 1-2
- Benfica-Real Madrid 4-2
- Eintracht Frankfurt-Tottenham 0-2
- Club Brugge-Marseille 3-0
- PSV Eindhoven-Bayern München 1-2
- Ajax-Olimpiakosz 1-2
- Napoli-Chelsea 2-3
- Monaco-Juventus 0-0
- Union Saint-Gilloise- Atalanta 1-0
- Athletic Bilbao-Sporting Lisboa 2-3
- Pafosz-Slavia Praha 4-1
A BL-alapszakasz végeredménye:
(1-8. továbbjutás 1/8 döntőbe; 9-24. továbbjutá 1/16 döntőbe)
- Arsenal
- Bayern München
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético Madrid
- Atalanta
- Leverkusen
- Dortmund
- Olimpiakosz
- Club Brugge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodö/Glimt
- Benfica
- Marseille
- Pafosz
- Union Saint-Gilloise
- PSV
- Athletic Bilbao
- Napoli
- Köbenhavn
- Ajax
- Frankfurt
- Slavia Praha
- Villarreal
- Kajrat Almati
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre