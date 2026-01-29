RETRO RÁDIÓ

Sallai Roland követheti Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a nyolcaddöntőben, Sallai Rolandnak ehhez még meccselnie kell a csapatával. Véget ért a Bajnokok Ligája alapszakasza.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 05:45
Bajnokok Ligája Real Madrid Liverpool Barcelona eredmények

A Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett Liverpool kiütéses győzelemével, valamint a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray vereségével ért véget a Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának alapszakasza. Magyar szempontból a legfontosabb, hogy a Vörösök rögtön a nyolcaddöntőbe kerültek, míg a török klub februárban tovább küzdhet a legjobb 16-ba kerülésért. Nagy meglepetésre a rekordgyőztes Real Madrid és a címvédő PSG is ugyanerre a sorsra jutott, míg 12 csapat számára véget ért a legrangosabb európai kupasorozat.

Bajnokok Ligája: Szoboszlai Dominik
A Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool kiütéses győzelem után jutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe Fotó: Dan Istitene / Getty Images

Bajnokok Ligája-alapszakasz utolsó forduló eredményei:

  • PSG-Newcastle 1-1
  • Manchester City-Galatasaray 2-0
  • Liverpool-Qarabag 6-0
  • Dortmund-Inter 0-2
  • Barcelona-Köbenhavn 4-1
  • Arsenal-Kairat Almati 3-2
  • Leverkusen-Villarreal 3-0
  • Atlético Madrid-Bodö/Glimt 1-2
  • Benfica-Real Madrid 4-2
  • Eintracht Frankfurt-Tottenham 0-2
  • Club Brugge-Marseille 3-0
  • PSV Eindhoven-Bayern München 1-2
  • Ajax-Olimpiakosz 1-2
  • Napoli-Chelsea 2-3
  • Monaco-Juventus 0-0
  • Union Saint-Gilloise- Atalanta 1-0
  • Athletic Bilbao-Sporting Lisboa 2-3
  • Pafosz-Slavia Praha 4-1

A BL-alapszakasz végeredménye:

(1-8. továbbjutás 1/8 döntőbe; 9-24. továbbjutá 1/16 döntőbe)

  1. Arsenal
  2. Bayern München
  3. Liverpool
  4. Tottenham
  5. Barcelona
  6. Chelsea
  7. Sporting
  8. Manchester City
  9. Real Madrid
  10. Inter
  11. PSG
  12. Newcastle
  13. Juventus
  14. Atlético Madrid
  15. Atalanta
  16. Leverkusen
  17. Dortmund
  18. Olimpiakosz
  19. Club Brugge
  20. Galatasaray
  21. Monaco
  22. Qarabag
  23. Bodö/Glimt
  24. Benfica
  25. Marseille
  26. Pafosz
  27. Union Saint-Gilloise
  28. PSV
  29. Athletic Bilbao
  30. Napoli
  31. Köbenhavn
  32. Ajax
  33. Frankfurt
  34. Slavia Praha
  35. Villarreal
  36. Kajrat Almati

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
