Bármilyen jó a terméke, enélkül az Ön cége sem lehet multi beszállító!

Az ISO 9001 minőségirányítási szabvány alapjaiban rendezi egy kisvállalkozás vagy középvállalkozás működését. Az ISO 9001 bevezetése segít feltárni a gyenge pontokat, egységesíti a belső folyamatokat, és mérhetővé teszi a teljesítményt. A vevői elvárás ma már nemcsak azt jelenti, hogy „jó legyen a termék”, hanem azt is, hogy a cég következetesen, kiszámítható módon működjön. Az ISO 9001 erre ad hiteles bizonyítékot. Nem véletlen, hogy a nagyvállalatok és multik elvárják a beszállítóktól az ISO 9001 meglétét. Számos iparágban az ISO 9001 hiánya automatikus kizáró ok egy tenderen vagy pályázat során. Az ISO 9001 megléte növeli a bizalmat, az ISO 9001 csökkenti az üzleti kockázatot, és az ISO 9001 támogatja a skálázható növekedést. Egy jól működő ISO 9001 rendszer nem lassítja, hanem gyorsítja a döntéshozatalt. Az ISO 9001 tehát 2026-ban már alapelvárás.

Az ISO 9001 rendezettséget és kiszámíthatóságot teremt, az ISO 14001 összhangba hozza a működést a Green Deal elveivel

A környezeti szempontok hasonlóan felértékelődtek. Az EU Green Deal stratégiája egyértelmű irányt szab: a gazdasági növekedésnek össze kell férnie a fenntarthatósággal. Ebben a kontextusban az ISO 14001 környezetirányítási szabvány szerepe megkerülhetetlen. Az ISO 14001 segít rendszerszinten kezelni az energiafelhasználást, a hulladékkezelést és a környezeti kockázatokat. Egy kisvállalkozás számára az ISO 14001 komoly megkülönböztető tényező, míg egy középvállalkozás esetében egyre inkább alapkövetelmény. Az ISO 14001 számos pályázat esetében konkrét elvárás, különösen a Green Deal céljaihoz kapcsolódó támogatásoknál. Az ISO 14001 nemcsak környezetvédelmi, hanem pénzügyi előnyökkel is jár: csökkenti az energia- és anyagköltségeket. Az ISO 14001 megfelel annak, amit a multik elvárják a beszállítóktól, és az ISO 14001 erősíti a vállalat piaci megítélését. Az ISO 14001 egyértelmű üzenetet küld a vevők felé: a cég felelősen gondolkodik.

Egy Baranya vármegyei egy 30 fős középvállalkozás például, amely 2024 végén vezette be az ISO 9001 és az ISO 14001 rendszereket (integráltan, egyszerre, költségmegtakarítással). 2026-ban már sikeresen indult egy olyan helyi pályázaton, ahol az ISO 9001 kötelező, az ISO 14001 pedig a Green Deal miatt elvárt (plusz pont) volt. Egy másik példa egy családi Kft., egy élelmiszeripari kisvállalkozás, ahol a vevői elvárás és a multinacionális kereskedelmi láncok nyomása miatt vált szükségessé az ISO 9001 és az ISO 14001 bevezetése. A partnerek egyértelműen jelezték: a multik elvárják a beszállítóktól mindkét tanúsítás fenntartását.