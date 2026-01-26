A leggyakoribb tévhitek a fogbeültetésről
A fogbeültetés ma az egyik legmodernebb és legtartósabb fogpótlási megoldás, mégis sokakat visszatart a döntéstől. Ennek oka legtöbbször nem a beavatkozás valós nehézsége, hanem az évek alatt elterjedt tévhitek és félreértések. A modern szájsebészet és implantológia azonban óriási fejlődésen ment keresztül: ami korábban hosszadalmas, fájdalmas és bizonytalan kimenetelű kezelésnek számított, ma már gyors, precíz és jól kiszámítható eljárás lehet.
Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb tévhiteket a fogbeültetéssel kapcsolatban, és bemutatjuk, mi az igazság a korszerű kezelések tükrében.
1. tévhit: A fogbeültetés fájdalmas és időigényes beavatkozás
Sokan úgy gondolják, hogy a fogbeültetés komoly fájdalommal járó műtét, pedig a modern szájsebészetben alkalmazott korszerű érzéstelenítési és sebészeti technikáknak köszönhetően a beavatkozás ma már teljes mértékben fájdalommentes lehet. A páciensek többsége legfeljebb enyhe nyomást érzékel a kezelés során. A korszerű érzéstelenítés és a digitálisan támogatott sebészeti protokollok alkalmazása ma még nem általános minden rendelőben. Az Artdent Fogászat és Szájsebészet azon kevés hazai praxisok közé tartozik, ahol ezek a technológiák a mindennapi ellátás részét képezik.
Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben a beavatkozásokat Dr. Varajti Artúr végzi egy saját fejlesztésű, kíméletes sebészeti protokoll alapján. Ennek köszönhetően egy implantátum behelyezése átlagosan mindössze 5 percet vesz igénybe, ami jelentősen csökkenti a szöveti terhelést, és hozzájárul a fájdalommentes, nyugodt kezelési élményhez. A rövid, precíz beavatkozás és a korszerű érzéstelenítés együtt biztosítják, hogy az implantáció a páciensek számára kiszámítható és komfortos folyamat legyen.
2. tévhit: Az implantátum nem tartós megoldás
Sokan attól tartanak, hogy az implantátum idővel kilazul vagy kiesik. A megfelelően megtervezett és kivitelezett implantáció azonban évtizedekig stabil megoldást nyújthat, és teljes értékű fogként funkcionál.
A biztonságot tovább növelheti az úgynevezett biológiai garancia, amely az Artdent Fogászat és Szájsebészetben érhető csak el. Ez azt jelenti, hogy ha a gyógyulási időszak alatt az implantátum nem csontosodik megfelelően vagy kiesik, az új implantátumot és annak ismételt behelyezését térítésmentesen biztosítják.
3. tévhit: A fogbeültetés csak fiataloknak való
A fogbeültetés életkortól függetlenül elvégezhető, amennyiben a páciens általános egészségi állapota és a csontminőség megfelelő. Nem ritka, hogy 60–70 éves korban vagy akár később kerül sor implantációra, kiváló eredményekkel. A döntés alapja nem az életkor, hanem a pontos diagnosztika és a személyre szabott kezelési terv.
4. tévhit: A gyógyulás hosszú és megterhelő
A legtöbb páciens meglepődik azon, hogy az implantáció utáni felépülés általában gyors és jól kontrollálható. A kíméletes műtéti technikák, valamint az olyan kiegészítő kezelések, mint az Artdentben elérhető lézeres utókezelés, jelentősen csökkentik a duzzanatot és a kellemetlenségeket. Sok esetben a páciensek már másnap visszatérhetnek a mindennapi tevékenységeikhez.
5. tévhit: A fogbeültetés mesterséges hatású lesz
Sokan attól tartanak, hogy az implantátummal pótolt fog „kilóg majd a sorból”, és esztétikailag nem illeszkedik a természetes fogak közé. A modern implantológia azonban ma már egyénre szabott felépítményekkel és fogpótlásokkal dolgozik, amelyek formájukban, színükben és funkciójukban is a saját fogakhoz igazodnak. Megfelelő tervezés esetén az implantátummal pótolt fog kívülállók számára megkülönböztethetetlen a természetes fogaktól.
Összegzés
A fogbeültetéssel kapcsolatos félelmek nagy része ma már elavult tévhiteken alapul. A modern szájsebészet, a digitális tervezés és a korszerű érzéstelenítés révén az implantáció gyors, biztonságos és hosszú távon megbízható megoldás. Az olyan szakmai szemléletű rendelők, mint az Artdent Fogászat és Szájsebészet, pontos diagnosztikával és egyedi protokollal segítik a pácienseket abban, hogy megalapozott döntést hozhassanak.
(x)
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre