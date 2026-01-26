A leggyakoribb tévhitek a fogbeültetésről

Az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb tévhiteket a fogbeültetéssel kapcsolatban, és bemutatjuk, mi az igazság a korszerű kezelések tükrében.

1. tévhit: A fogbeültetés fájdalmas és időigényes beavatkozás

Sokan úgy gondolják, hogy a fogbeültetés komoly fájdalommal járó műtét, pedig a modern szájsebészetben alkalmazott korszerű érzéstelenítési és sebészeti technikáknak köszönhetően a beavatkozás ma már teljes mértékben fájdalommentes lehet. A páciensek többsége legfeljebb enyhe nyomást érzékel a kezelés során. A korszerű érzéstelenítés és a digitálisan támogatott sebészeti protokollok alkalmazása ma még nem általános minden rendelőben. Az Artdent Fogászat és Szájsebészet azon kevés hazai praxisok közé tartozik, ahol ezek a technológiák a mindennapi ellátás részét képezik.

Az Artdent Fogászat és Szájsebészetben a beavatkozásokat Dr. Varajti Artúr végzi egy saját fejlesztésű, kíméletes sebészeti protokoll alapján. Ennek köszönhetően egy implantátum behelyezése átlagosan mindössze 5 percet vesz igénybe, ami jelentősen csökkenti a szöveti terhelést, és hozzájárul a fájdalommentes, nyugodt kezelési élményhez. A rövid, precíz beavatkozás és a korszerű érzéstelenítés együtt biztosítják, hogy az implantáció a páciensek számára kiszámítható és komfortos folyamat legyen.

2. tévhit: Az implantátum nem tartós megoldás

Sokan attól tartanak, hogy az implantátum idővel kilazul vagy kiesik. A megfelelően megtervezett és kivitelezett implantáció azonban évtizedekig stabil megoldást nyújthat, és teljes értékű fogként funkcionál.

A biztonságot tovább növelheti az úgynevezett biológiai garancia, amely az Artdent Fogászat és Szájsebészetben érhető csak el. Ez azt jelenti, hogy ha a gyógyulási időszak alatt az implantátum nem csontosodik megfelelően vagy kiesik, az új implantátumot és annak ismételt behelyezését térítésmentesen biztosítják.

3. tévhit: A fogbeültetés csak fiataloknak való

A fogbeültetés életkortól függetlenül elvégezhető, amennyiben a páciens általános egészségi állapota és a csontminőség megfelelő. Nem ritka, hogy 60–70 éves korban vagy akár később kerül sor implantációra, kiváló eredményekkel. A döntés alapja nem az életkor, hanem a pontos diagnosztika és a személyre szabott kezelési terv.