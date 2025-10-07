RETRO RÁDIÓ

Retró képgaléria: szeméthalmok vagy valóságos kincsek? Így bolhapiacoztunk régen!

Ti is szerettetek bolhapiacozni? És emlékeztek rá, milyen volt régen? Ha nem, akkor mutatunk most pár hangulatos archív fotót múltbéli bolhapiacokról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 08:30
képgaléria Fortepan képgyűjtemény bolhapiac

Már a múlt században is sokan jártak bolhapiacra. Most a Fortepan képgyűjteményéből válogattunk össze néhány különleges archív fotót, amelyek visszarepítenek minket a régi idők bolhapiacaira.  

a bolhapiacon vásárolnak
Sokak számára különleges varázsa van a bolhapiacoknak. Fotó: Fortepan / Prohászka Imre

Kincseket rejt a bolhapiac

A bolhapiacoknak sok évtizedes hagyománya van. Mindig lehetett itt olyan portékákat vásárolni, amik kiállták az idő próbáját. Ezeken a piacokon az árusok gyakran jó hangosan kínálták portékájukat, a vevők pedig szinte sportot űztek az alkudozásból. Azonban a piacok nemcsak a vásárlásról szóltak: itt találkoztak az emberek, beszélgettek, pletykáltak, meséltek egymásnak. Ráadásul sokak számára a bolhapiacok hangulata mindig is különleges volt: egyfajta szabadtéri múzeum, ahol minden tárgynak érezhető múltja volt. 

A képeken gyakran láthatóak a pokrócokon sorakozó kincsek, akár régi órák, fényképezőgépek, könyvek és ezernyi apróság, amik egykor valakinek fontosak voltak. Ha valaki elég szemfüles, akkor a böngészés közben valódi kincsekre lelhet.

Bár ma már sok minden megváltozott, de még mindig találunk néha olyan helyeket, ahol a régi idők varázsa megidézhető, hiszen egy igazi bolhapiac még ma is élményt nyújt, csak már egy kicsit másképp

Mutatjuk a hangulatot - képekben

Az archív-fotók a múlt egy darabkáját őrzik meg. Emlékeztetnek bennünket arra, milyen volt akkoriban, amikor egy régi táska vagy porcelánbaba volt a bolhapiacok kötelező hozadéka. Kattints az alábbi képre, és nézd meg a retró képgalériát. 

Retró képgaléria – Ilyen volt régen a bolhapiacozás!

fotótegnap, 14:44Fotók: Fortepan

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
