Trabant, Volga, Bogárhátú – Képeken Budapest retró utcaképe

A GAZ 3102 és a Volkswagen bogár látványától egyből feléled bennünk az az igazi retro életérzés, amit az ilyen régi kocsik árasztanak magukból, a Trabantról nem is beszélve. Az ilyen autók felépítéséből is látszik, hogy a közlekedés rengeteget fejlődött az elmúlt száz év alatt. Mutatjuk, hogyan is nézett ki, amikor ezek a régi autók színesítették Budapest utcaképét!

1956. A Volkswagen bogár az egyik legismertebb a régi kocsik közül, egyedülálló íves formája emlékezetessé teszi Fotó: Fortepan / Kurutz Márton

Kocsik, amik mára szinte eltűntek

A Volkswagen Typ 1, ismertebb nevén „Bogár” (magyarul bogárhátú), 1939-ben mutatkozott be Németországban. Budapesten nagyobb számban csak az 1960–70-es évektől vált valóban elterjedtté. A keletnémet Trabant gyártása 1957-ben kezdődött, Magyarországon a 1960-as évek közepétől vált elérhetővé, a '70-es években lett széles körben elterjedt mint „szocialista népautó”. A legismertebb változat a Trabant 601 volt.

A Szovjetunióban a GAZ‑M21 Volga gyártása 1956-ban kezdődött, egészen 1970-ig tartott. Magyarországon az 1970-es évek elején jelent meg; a GAZ‑21 ritkább volt, de a GAZ‑24 Volgák az 1970-es évektől váltak jellemző díszeivé a budapesti utcáknak, különösen taxiként terjedtek el.

A keletnémet Wartburg autómárkát pedig 1956-tól kezdték el gyártani. Magyarországra az 1960-as és '70-es években érkeztek Wartburg 311 és 353 típusok, elsősorban állami, üzemi flottában, de magánhasználatban is előfordultak.

A Wartburgok jellemzően a Trabanthoz hasonlóan a keleti blokk megbízható típusai közé tartoztak, a budapesti közlekedésben is láthatók voltak.

Az alábbi galéria bemutatja, hogyan alakították ezek az autók Budapest utcaképét!