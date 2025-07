Megdöbbentő: Ezért lopják az öreg autókat.

Aki régi muzeális autót tart a háznál, az többnyire családtagként tekint rá és pótolhatatlan értéket képvisel. Sok esetben a kár nem is összegszerűsíthető, mivel a hozzá fűződő emlékeket nem lehet pótolni.

Az elmúlt évtizedekben egyre kedveltebbek lettek a régi autók Fotó: pexels (illusztráció)

Az elmúlt évtizedekben egyre kedveltebbek lettek a régi autók. Vannak akik a garázsban óvják őket, és csak autóstalálkozókra járnak vele, de sok ember számára szolgál közlekedési eszközként is. A jó állapotban fennmaradt példányok komoly értéket is képviselnek. Nem csak a veterán Mercedes, és BMW közkedvelt ezekben a körökben, hanem a volt szocialist országokban gyártott típusok is. Egyre kevesebb Trabant, Wartburg és Lada szaladgál már az utakon, amelyek egykor Magyarországon is az utcakép meghatározó részei voltak. Generációk nőttek fel úgy, hogy a család ezekkel az autókkal közlekedett, és indult velük vakációzni a Balatonra, így megszámlálhatatlan kedves emlék fűződik hozzájuk.

Egy szép állapotú jármű is több milliós értéket képvisel Fotó: pexels (illusztráció)

A veterán autókat az alkatrészeiért lopják

Az öreg autók ára az elmúlt években az egekbe szökött. Egy szép állapotú jármű is több milliós értéket képvisel, nem beszélve az OT, azaz muzeális minősítésűekről, ami ennek még a többszörösét is érheti.

Egyre több öreg autónak kél lába. Sok esetben az eltulajdonított járművek külföldön végzik, és ott kellenek új életre, mivel ezeknek még viszonylag egyszerű az alvázszámait meghamisítani. A legtöbb autót azonban az alkatrészei miatt lopnak el, amelynek oka, hogy a gyártásuk már rég leállt, és egyre nehezebb hozzájuk alkatrészeket találni

–mondja szomorúan Fülöp István a Veterán Portyázók vezetője. Több veterán autó tulajdonosaként ő is része a közösségnek, és az utóbbi években sajnos egyre több ellopott öreg autóról hall.