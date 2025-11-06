RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás góljával sokat nyerhetsz a Ludogorec ellen

Maximálisan bíznak a Ferencváros győzelmében a fogadók. Az FTC–Ludogorec Razgrad Európa-liga-találkozó az egyik legjobban várt mérkőzés a héten – Varga Barnabás miatt is.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.11.06. 14:30
Varga Barnabás Ludogorec Razgrad Fradi Ferencváros

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros a bolgár Ludogorec Razgradot fogadja csütörtök este (21 óra, tv: M4 Sport) az Európa-liga negyedik fordulójában. A zöld-fehérek 3 meccsen 7 pontot gyűjtve felülmúlták az eddigi várakozásokat: arra, hogy Robbie Keane csapata legalább 12 pontot szerez a főtáblán, korábban 2,03-as nyereményszorzóval is lehetett fogadni, jelenleg ez az odds 1,50.

VARGA Barnabás; KEREZSI Zalán
Varga Barnabás (balra) ismét sokat tehet a Ferencváros győzelméért (Fotó: Szigetváry Zsolt)

A Szerencsejáték Zrt. sportfogadási szakértői szerint a zöld-fehérek akár 14 pontot is gyűjthetnek a főtáblán: 1,80-as nyereményszorzót ér, hogy az FTC-nek sikerül elérnie ezt a határt, és az eddig beérkezett tippek azt mutatják, hogy a fogadók is bíznak ebben a kimenetelben. 

Már a korábbi hazai EL-találkozón is egyértelműen az FTC mellett tették le voksukat a sportfogadók – a Plzen elleni budapesti mérkőzésen a tippek 79 százaléka érkezett a zöld-fehérek sikerére, azonban ez az arány tovább nőtt az előző heti kiváló hazai teljesítmény és az EL-sikerek hatására: jelenleg a tippek 95 százaléka várja a Fradi sikerét, míg 56 százalék úgy gondolja, hogy legalább kétgólos hazai siker születik a Groupama Arénában. 

Varga Barnabás remekel

Ebben újfent kulcsszerepe lehet a remek formában lévő Varga Barnabásnak, aki az FTC színeiben minden pályára lépése alkalmával a kapuba talált a Plzen elleni EL-mérkőzés óta, vagyis zsinórban hét klubmérkőzésen volt eredményes. Ha csak a nemzetközi kupameccseket tekintjük, akkor nyolc gólnál jár a válogatott támadó, ebből kettőt a Ludogorec Razgrad ellen szerzett a két csapat augusztusi BL-selejtezőjén, amikor 3-0-ra nyert hazai pályán a Fradi. A csütörtöki találkozó kapcsán a nyereményszorzók és a fogadók szerint is ő a legesélyesebb arra, hogy a kapuba talál: 2,20-as oddsal fogadható, hogy legalább egy gólt szerez, de a fogadók akár az újabb duplázást is elképzelhetőnek tartják 5,25-ös nyereményszorzó mellett.

Az FTC remek teljesítményének hatására a továbbjutásra vonatkozó nyereményszorzók is változtak: a kezdeti 1,85-ös odds 1,65-re csökkent, míg arra, hogy a legjobb nyolc között végez a főtáblán a Ferencváros, 23-as odds helyett 6,00-s szorzóval lehet fogadni.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó-kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket. Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

