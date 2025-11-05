RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane veszélyt érez: Mindenre felkészült a Fradi

Robbie Keane vezetőedző és Kristoffer Zachariassen is nehéz mérkőzésre számít. Az augusztusi győzelemből nem lehet kiindulni a Fradi-Ludogorec meccs előtt.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.11.05. 15:15
Fradi európa-liga Kristoffer Zachariassen Ludogorec Robbie Keane

A Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport), hazai pályán újabb óriási lépést tehet a szenzációs egyenes továbbjutás felé az Európa-liga alapszakaszából a tavaszi nyolcaddöntőbe. Az első három forduló után 7 ponttal a tabella 7. helyén álló Fradi már-már szokásos kupaellenfele, a Ludogorec Razdgrad lesz az ellenfél, 2019 nyara óta immár hetedik alkalommal. A két csapat augusztusi Bajnokok Ligája-selejtezőjében 3-0-val hazaküldött, most sok sebből vérző bolgárok ellen esélyesként készülő Fradi ír edzője, Robbie Keane a Fradi-Ludogorec meccset felvezető sajtótájékoztatóján elmondta: igyekeztek alaposan felkészülni, de a minapi bolgár edzőcsere után minden eshetőségre számítaniuk kell.

Fradi-Ludogorec: Nehézségekkel küzd az ellenfél, de Robbie Keane szerint veszélyes is lehet a bolgárok edzőváltása
Fradi-Ludogorec: Nehézségekkel küzd az ellenfél, de Robbie Keane szerint veszélyes is lehet a bolgárok edzőváltása     Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Keane szerint veszélyt is rejt magában az, hogy a Ludogorecnél váltás volt és a tartalékcsapat eddigi trénere most szakvezetőként bizonyítana a bolgárokkal, akiknek különösen a támadóik veszedelmesen gyorsak. Persze a Fradi-edző inkább a saját dolgával és csapatával foglalkozik a sorozatos meccsek közepette.

– Energiával és mentálisan is jól állunk, nagyon jó a srácok hozzáállása és a csapatszellem. A keretből mindenki küzd a helyéért, a játéklehetőségért. Elvégre

labdarúgóként ezek az európai kupamérkőzések azok, amelyeken igazán meg akarják mutatni magukat.

(...) A munkámmal jár az a nehéz feladat, hogy kiket hagyjak ki közülük. Ez sosem könnyű, focistaként én magam sem szerettem, amikor nem játszhattam. De van 23-24 vagy 25 játékosunk, és a stábommal az adott ellenféllel szemben a lehető legjobb csapatot kell összeállítanunk közülük – mondta Robbie Keane.

Nem számít az augusztusi siker

A csapatból Kristoffer Zachariassen az augusztusi győzelemmel kapcsolatban elmondta: noha az csodálatosan sikerült, hiba lenne nagy jelentőséget tulajdonítani neki.

– Előre kell tekintenünk. Az ellenfél nincs a legjobb passzban, edzőt is váltott, azaz akár úgy is játszhat holnap, mint akinek nincs veszítenivalója. Nekünk az a dolgunk, hogy

az első perctől keményen beleálljunk a meccsbe és megmutassuk, hogy nincs esélye a Ludogorecnek

Remekül kezdtük az El-t, erős és magabiztos csapatunk van, és akármilyen nehéz is lehet, a teltházas Groupama Arénában meg kell nyernünk ezt a meccset is – adta ki a jelszót a Fradi norvég középpályása.

Az augusztusi Fradi-Ludogorec (3-0) BL-selejtező összefoglalója:

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

