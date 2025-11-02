RETRO RÁDIÓ

"A héten elbeszélgettem a játékosokkal" - Robbie Keane elárulta, mi hangzott el az öltözőben

Az ír szakermber szerint a Ferencváros sikerének kulcsa a héten tartott őszinte beszélgetésekben és a célzott videóelemzésekben rejlett. Robbie Keane szerint ez a kettő hozta vissza a csapat magabiztosságát, amivel 4-1-re tudtak győzni az MTK ellen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 19:00
Robbie Keane MTK Ludogorec Ferencváros

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a Zalaegerszeg elleni vereség után lépett közbe, és a héten több hosszú, őszinte beszélgetést kezdeményezett játékosaival. Az ír szakember úgy érezte, elérkezett az idő, hogy rendet tegyen a fejekben, és visszahozza a csapat önbizalmát.

Robbie Keane győzelemnek örülhetett az FTC-MTK örökrangadón
Robbie Keane győzelemnek örülhetett az FTC-MTK örökrangadón / Fotó: Török Attila

Keane rendet tett a fejekben

- A héten elbeszélgettem a játékosokkal. Elég sokat. Emellett a videózásnak is meglett a hatása

– árulta el Robbie Keane, hogy mi hangzott el a színfalak mögött. Úgy tűnik, eredményes beszélgetést folytattak, hiszen a Fradi magabiztosan 4–1-re nyert az MTK ellen a Groupama Arénában.

Keane elégedetten értékelt, de hangsúlyozta, hogy a Groupama Arénát újra bevehetetlen erőddé kell tenni

Úgy gondolom, hogy hazai NB I-es mérkőzést nem lenne szabad elveszítenünk, és ezt a stadiont nehezen bevehető hellyé kell tennünk. Ez ma sikerült, időnként igazán kiváló játékkal

– mondta a tréner.

Keane az első félidő végén sárga lapot kapott reklamálásért, de szerinte inkább a stáb többi tagját kellett volna figyelmeztetni. 

Gruberrel szemben történt egy szabálytalanság, én csak annyit mondtam, hogy ezt le kellett volna fújni. Az egész stábban én vagyok a legcsendesebb, a többiek folyamatosan ordibálnak, úgyhogy inkább nekik kellene sárga lapot kapniuk, nem nekem

– jegyezte meg nevetve.

A pontrúgások fontosságáról is beszélt, hiszen az első három Fradi-gól ilyen szituációból született. „Úgy, hogy egy zseni vagyok!” – nevetett Keane, majd hozzátette: a stáb tagja, Phill Hudson felel a pontrúgások elemzéséért, a játékosok pedig remekül valósították meg a begyakorolt figurákat. Az ír edző az Arsenal példáját is felhozta, amely hasonlóan hatékony pontrúgásokból - írta a Magyar Nemzet

A Ferencváros edzője a fiatal magyar játékosokat is méltatta, külön kiemelve Madarász Ádámot, Tóth Alexet, Gruber Zsombort és Lisztes Krisztiánt. Szerinte ők mutatják meg leginkább, milyen hozzáállás kell ahhoz, hogy valaki hosszú távon is a Fradiban bizonyítson.

Fradi-Ludogorec párharc az Európa-ligában

A Ferencváros a csoportkörben eddig a Plzen ellen hazai pályán 1-1-et játszott, Genkben 1-0-ra, Salzburgban pedig 3-2-re győzött, csütörtökön este (21:00, Tv: M4 Sport) pedig a Ludogorec együttesét fogadja a Groupama Arénában.

Meddig jut a Fradi? 

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu