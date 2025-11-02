"A héten elbeszélgettem a játékosokkal" - Robbie Keane elárulta, mi hangzott el az öltözőben
Az ír szakermber szerint a Ferencváros sikerének kulcsa a héten tartott őszinte beszélgetésekben és a célzott videóelemzésekben rejlett. Robbie Keane szerint ez a kettő hozta vissza a csapat magabiztosságát, amivel 4-1-re tudtak győzni az MTK ellen.
A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a Zalaegerszeg elleni vereség után lépett közbe, és a héten több hosszú, őszinte beszélgetést kezdeményezett játékosaival. Az ír szakember úgy érezte, elérkezett az idő, hogy rendet tegyen a fejekben, és visszahozza a csapat önbizalmát.
Keane rendet tett a fejekben
- A héten elbeszélgettem a játékosokkal. Elég sokat. Emellett a videózásnak is meglett a hatása
– árulta el Robbie Keane, hogy mi hangzott el a színfalak mögött. Úgy tűnik, eredményes beszélgetést folytattak, hiszen a Fradi magabiztosan 4–1-re nyert az MTK ellen a Groupama Arénában.
Keane elégedetten értékelt, de hangsúlyozta, hogy a Groupama Arénát újra bevehetetlen erőddé kell tenni.
Úgy gondolom, hogy hazai NB I-es mérkőzést nem lenne szabad elveszítenünk, és ezt a stadiont nehezen bevehető hellyé kell tennünk. Ez ma sikerült, időnként igazán kiváló játékkal
– mondta a tréner.
Keane az első félidő végén sárga lapot kapott reklamálásért, de szerinte inkább a stáb többi tagját kellett volna figyelmeztetni.
Gruberrel szemben történt egy szabálytalanság, én csak annyit mondtam, hogy ezt le kellett volna fújni. Az egész stábban én vagyok a legcsendesebb, a többiek folyamatosan ordibálnak, úgyhogy inkább nekik kellene sárga lapot kapniuk, nem nekem
– jegyezte meg nevetve.
A pontrúgások fontosságáról is beszélt, hiszen az első három Fradi-gól ilyen szituációból született. „Úgy, hogy egy zseni vagyok!” – nevetett Keane, majd hozzátette: a stáb tagja, Phill Hudson felel a pontrúgások elemzéséért, a játékosok pedig remekül valósították meg a begyakorolt figurákat. Az ír edző az Arsenal példáját is felhozta, amely hasonlóan hatékony pontrúgásokból - írta a Magyar Nemzet.
A Ferencváros edzője a fiatal magyar játékosokat is méltatta, külön kiemelve Madarász Ádámot, Tóth Alexet, Gruber Zsombort és Lisztes Krisztiánt. Szerinte ők mutatják meg leginkább, milyen hozzáállás kell ahhoz, hogy valaki hosszú távon is a Fradiban bizonyítson.
Fradi-Ludogorec párharc az Európa-ligában
A Ferencváros a csoportkörben eddig a Plzen ellen hazai pályán 1-1-et játszott, Genkben 1-0-ra, Salzburgban pedig 3-2-re győzött, csütörtökön este (21:00, Tv: M4 Sport) pedig a Ludogorec együttesét fogadja a Groupama Arénában.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre