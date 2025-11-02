"A héten elbeszélgettem a játékosokkal" - Robbie Keane elárulta, mi hangzott el az öltözőben

A Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane a Zalaegerszeg elleni vereség után lépett közbe, és a héten több hosszú, őszinte beszélgetést kezdeményezett játékosaival. Az ír szakember úgy érezte, elérkezett az idő, hogy rendet tegyen a fejekben, és visszahozza a csapat önbizalmát.

Robbie Keane győzelemnek örülhetett az FTC-MTK örökrangadón / Fotó: Török Attila

Keane rendet tett a fejekben

- A héten elbeszélgettem a játékosokkal. Elég sokat. Emellett a videózásnak is meglett a hatása

– árulta el Robbie Keane, hogy mi hangzott el a színfalak mögött. Úgy tűnik, eredményes beszélgetést folytattak, hiszen a Fradi magabiztosan 4–1-re nyert az MTK ellen a Groupama Arénában.

Keane elégedetten értékelt, de hangsúlyozta, hogy a Groupama Arénát újra bevehetetlen erőddé kell tenni.

Úgy gondolom, hogy hazai NB I-es mérkőzést nem lenne szabad elveszítenünk, és ezt a stadiont nehezen bevehető hellyé kell tennünk. Ez ma sikerült, időnként igazán kiváló játékkal

– mondta a tréner.

Keane az első félidő végén sárga lapot kapott reklamálásért, de szerinte inkább a stáb többi tagját kellett volna figyelmeztetni.

Gruberrel szemben történt egy szabálytalanság, én csak annyit mondtam, hogy ezt le kellett volna fújni. Az egész stábban én vagyok a legcsendesebb, a többiek folyamatosan ordibálnak, úgyhogy inkább nekik kellene sárga lapot kapniuk, nem nekem

– jegyezte meg nevetve.

A pontrúgások fontosságáról is beszélt, hiszen az első három Fradi-gól ilyen szituációból született. „Úgy, hogy egy zseni vagyok!” – nevetett Keane, majd hozzátette: a stáb tagja, Phill Hudson felel a pontrúgások elemzéséért, a játékosok pedig remekül valósították meg a begyakorolt figurákat. Az ír edző az Arsenal példáját is felhozta, amely hasonlóan hatékony pontrúgásokból - írta a Magyar Nemzet.

A Ferencváros edzője a fiatal magyar játékosokat is méltatta, külön kiemelve Madarász Ádámot, Tóth Alexet, Gruber Zsombort és Lisztes Krisztiánt. Szerinte ők mutatják meg leginkább, milyen hozzáállás kell ahhoz, hogy valaki hosszú távon is a Fradiban bizonyítson.

Fradi-Ludogorec párharc az Európa-ligában

A Ferencváros a csoportkörben eddig a Plzen ellen hazai pályán 1-1-et játszott, Genkben 1-0-ra, Salzburgban pedig 3-2-re győzött, csütörtökön este (21:00, Tv: M4 Sport) pedig a Ludogorec együttesét fogadja a Groupama Arénában.