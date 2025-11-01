Ötgólos meccsen, könnyed sikerrel javított a Fradi az örökrangadón

Mindenképpen javítani akart a Ferencváros, amely az előző fordulóban ugyancsak az Üllői úton meglepetésre 2-1-re kikapott az akkor még sereghajtó Zalaegerszegtől. Nem véletlen, hogy az első félidőben a Fradi játszott fölényben, és a 19. percben megszerezte a vezetést: Kanikovszki beadását Gartenmann a jobb sarokba fejelte.

A Fradi nyerte az MTK elleni örökrangadót Fotó: Szigetváry Zsolt

A 70. percben újabb fejesgólt szerzett a Fradi, Gruber szögletét Szalai az ötösön belülről csúsztatta a hálóba. Tíz perccel később jött a harmadik bólintás, ezúttal Varga Barnabás fejelt az MTK kapujába, ez volt a kilencedik gólja az NB I mostani idényében a válogatott csatárának. A 82. percben Nagy Barnabás lábbal talált be, balról, 11 méterről lőtt a vendégek kapujába. A 88. percben öngóllal szépített az MTK, a Fradi 4-1-re nyert.

Fradi-MTK: fölényben a zöld-fehérek

A zöld-fehérek három és fél éve nem kaptak ki riválisuktól, immár hat győzelem és két döntetlen a mérlegük.