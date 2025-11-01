„Robbie Keane senkinek sem kegyelmez” – Telek András a Fradi védőinek üzent

A Ferencváros egykori válogatott játékosa, Telek András természetesen a mai csapatot is figyelemmel kíséri. A legtöbb hazai meccset a helyszínen tekinti meg, és a szombat esti Fradi-MTK örökrangadóra (20 óra, tv: M4 Sport) is készül. Az FTC-vel négy bajnoki címet nyert klublegenda a hátvédeknek üzent.

Fradi-MTK: a 228. örökrangadó következik (Fotó: TumbaszHedi)

„Volt védőként különösen a védekezésünket figyelem” – kezdte a Metropolnak a 24-szeres válogatott korábbi védő. „Nem szeretnék felmenteni senkit sem, de azt el kell mondanom, nehezíti a dolgukat, hogy más-más felállásban állnak fel szinte minden mérkőzésen. Annak idején nálunk akkor volt változtatás, ha valaki megsérült, így aztán ismertük egymás gondolatait is. Be kell vallanom, ezáltal könnyebb dolgunk volt.”

Telek elmondta, hogy a kapusnak és a védelemnek jóval nehezebb dolga van, mint például a csatároknak.

Ha mi hibáztunk hátul, és a kapusunk sem tudott már segíteni, kivehettük a labdát a hálónkból. Ha a támadó hibázik, na bumm, kimarad a helyzet. Még szerencse, hogy van egy Dibuszunk, aki olyan reflexszel bír, amilyen csak kevés embernek van. Vigyázni is kell rá, hiszen, remélem, nem haragszik meg rám, benne van a korban.

Fradi-MTK örökrangadó: Keane nem kegyelmez

Telek András úgy gondolja, különösebb pánikra nincs ok a csapat háza táján, végtére is a fiúk nem felejtettek el futballozni.

„Azt hiszem, a ZTE elleni pofon jókor jött. Különben is a bajnokságot tavasszal kell megnyerni. A Ferencváros nem engedheti meg magának, hogy ekkora különbség legyen a nemzetközi és bajnoki találkozókon nyújtott teljesítmények között. Robbie Keane, bár beígérte, hogy új játékosokat keres azok helyett, akik nem hajtják szét magukat a meccseken, de mindenkit nem lehet lecserélni. Mert bizony lett volna erre is ok a múltban. Szóval biztos vagyok benne, hogy a mester senkinek sem kegyelmez, és kiveri a srácokból a maximumot.”