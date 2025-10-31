„Robbie Keane alaposan a játékosai eszébe véste...” – örökrangadón javíthat a Fradi

A Ferencvárosban 252 bajnokin szerepelt, és 35 találatra büszke egykori középpályás Mucha József kijelentette, a ZTE elleni legutóbbi hazai 2-1-es vereséghez hasonló botlás már nem fér bele, ha a Fradi szeretné megvédeni a bajnoki címét. A Fradi-MTK meccset szombaton 20 órakor (tv: M4 Sport) játsszák.

Dibusz Dénes, a Fradi kapusa újabb örökrangadón bizonyíthat (Fotó: Nemzeti Sport)

Gondolom, Robbie Keane vezetőedző ezt alaposan játékosai eszébe véste. Ha a Red Bull Salzburg elleni Európa-liga 3-2-es meccsen mutatott formából, és a Békéscsabával szemben játszott Magyar Kupa-találkozó négy rúgott góljából indulok ki, csakis három pontról lehet beszélni az örökrangadón

– hangzott Mucha véleménye.

Fradi-MTK: ez már a 228. rangadó

Az MTK és Újpesti Dózsa egykori fedezete, Kovács Béla szerint a döntetlen remek eredmény lenne a kék-fehérek számára. Szerinte a Fradi mestere, Robbie Keane okosan pihentette a Békéscsaba elleni kupameccsen Varga Barnabást.

A Fradi gólra törő felfogása érvényesül, a kék-fehérek pedig Molnár Ádinban, jól cselező szélsőjükben bízhatnak

– elemzett Kovács.

Az örökrangadót 228. alkalommal rendezik meg az NB I-ben, de az 1903-ban kezdődött mérkőzéssorozatból csak a másodikat november 1-jén. A zöld-fehérek három és fél éve nem kaptak ki riválisuktól, öt győzelem és két döntetlen a mérlegük, de előtte, 2022 tavaszán éppen a Groupama Arénában szenvedtek 3-0-s vereséget.