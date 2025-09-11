Könyv jelent meg a Fradi csupa szív legendájáról, Simon Tiborról

Szeptember 1-jén lett volna 60 éves Simon Tibor, a Ferencváros legendás hátvédje. Az évfordulóra összeállított könyvet csütörtökön mutatták be. A szerzők, Dénes Tamás és Vámos Tamás felidézik benne a tragikus sorsú játékos karrierjének legszebb pillanatait a Fradiban és a válogatottban, emellett az egykori csapattársak érdekes történeteiből is szemezget – olvasható a Magyar Nemzet beszámolójában.

Könyv jelent meg Simon Tiborról, a Fradi legendájáról Fotó: Kovács Péter / Nemzeti Sport

A ferencvárosi futballszurkolók egykori első számú kedvence 2002 áprilisában hunyt el, miután egy budai szórakozóhelyen verekedésbe keveredett, s amelynek következtében súlyos koponya- és agysérülést szenvedett. A Simon Tibor 60 című kötet a legendás ferencvárosi labdarúgó emléke előtt tiszteleg; személyes visszaemlékezésekkel, eddig nem látott fotókkal és pályatársak történeteivel idézi fel a Fradi ikonikus játékosának felejthetetlen alakját. A könyvbemutatón a Ferencváros olyan ikonjai gyönyörködtek a kötetet lapozgatva, mint Lipcsei Péter, Telek András vagy Nyilas Elek, akik Simonnal együtt az 1995-ös BL-meneteléséből is kivették a részüket. A jelenlévők között ott volt Märcz Tamás olimpiai és kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.

Fia továbbörökíti a Fradi-legenda értékrendjét

– Apám mindig azt mondta, hogy a küzdelem soha nem hiábavaló. Az ember nem mindig győzhet, de küzdhet.

Simon Tibort a küzdeni tudás, az akaraterő, a Fradi iránti végtelen lojalitása vitte előre

Mindig motiválni akarta a megfelelő irányba a csapattársat, a szurkolót, a vezetőket. Ez a kötet tisztelgés édesapám emléke előtt, és én pedig szeretném továbbadni a fiamnak azokat az értékeket, amiket ő képviselt. Ez a mai világban nagyon fontos – hangsúlyozta a Fradi-legenda fia, ifjabb Simon Tibor.

A Fradi korábbi támadó középpályása, Vincze Ottó a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elmondta: ő nem szomorkodik, inkább jó szívvel emlékezik vissza egykori csapattársára.

– Simi nemcsak a Ferencvárosért tett sokat, hanem a magyar társadalomra is hatással tudott lenni. A 90-es évek abban volt másabb, hogy egy olyan markáns egyéniség, mint Simi, az embereket is tudta picit formálni. Ő mindig jól értette, hogy éppen mi történik vele és ez milyen hatással van a környezetére. Két arca volt: az egyik a bohém, gyerekes ember, aki mindig viccelődött és tréfálkozott. A másik pedig a csupaszív labdarúgó, aki a keménységével és a morózusságával hajtott a Fradi sikereiért.

Nagy egyéniség és fantasztikus ember volt a Simi, aki sok helyzetben mindig igazi férfiként tudott viselkedni. A sporton kívül is rettentően erős aurája volt

– zárta gondolatait Vincze Ottó egykori csapattársáról, Simon Tiborról.