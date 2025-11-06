RETRO RÁDIÓ

Lionel Messi visszatérhet, erre még Sallai Roland is felfigyel

Törökországi jelentés szerint a Galatasaray kölcsönszerződést fontolgat az argentin világbajnok aranylabdás kapcsán. Lionel Messi négy hónapig futballozhatna együtt Sallai Rolanddal.

Létrehozva: 2025.11.06. 12:11
Módosítva: 2025.11.06. 14:46
Lionel Messi klubtársa lehet Sallai Roland. A magyar válogatott csatár török együttese, a Galatasaray erősen gondolkozik azon, hogy megszerezze az argentin világbajnokot.

Lionel Messi az argentinokkal a világbajnokságra készül, de előtte Törökországba igazolhat
Fotó: German Adrasti

Az Egyesült Államok profi labdarúgó-bajnoksága, az MLS alapszakasza októberben ért véget, a rájátszás decemberig folytatódik. A nyolcszoros aranylabdás akár december 6-ig is játszhat a Miamiban, ha az Inter bejut az MLS Kupa döntőjébe, viszont utána játék nélkül marad, mivel az MLS csak jövő márciusban folytatódik. Annak érdekében, hogy a jövő évi észak-amerikai vb-döntő kezdetéig játékban maradjon, kénytelen kölcsönszerződést kötni. Éppen ezért 2023 után visszatérhetne Európába a csatár, aki a kontinensen a Bacelona és a PSG játékosa volt.

Izgalmas lehet Sallai Roland és Lionel Messi játékkapcsolata

A  The Sun  szerint Messi évi 15 millió fontot (6,6 milliárd Ft) keres Miamiban, fizetését az Adidas és az Apple finanszírozza.  A Galatasaray nem áll híján erősítésnek, hiszen korábban megszerezte Victor Osimhent és Leroy Sanét, illetve Ilkay Gündogan, a Manchester City korábbi sztárja is Isztambulban futballozik.

Messi nevéhez ebben az USA-idényében eddig 40 gól fűződik valamennyi kiírásban, ami csaknem a duplája a 2024-ben elért 23 találatának. Amúgy összesen 71 gólt szerzett a klubnál, és további 37 gólpasszt jegyez. Az Inter Miami persze nem veszíti el világbajnok futballistáját, aki nemrég új, hároméves szerződést írt alá, ami 41 éves koráig érvényes.

 


 

 

