A magyar labdarúgó-válogatott a Portugália–Dánia Nemzetek Ligája-negyeddöntő győztesével, valamint Írországgal és Örményországgal került azonos csoportba a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában. Az első helyezett kijut a vb-re, míg a második pótselejtezőn küzdhet tovább a részvételért.

Marco Rossi – Fotó: ANP

Nagy Antal 32-szer szerepelt a magyar válogatottban. A 68 éves egykori középpályás úgy véli, sok múlik majd a magyar válogatott budapesti meccsein.

– Régi szemüvegen nézve ez egy nehéz, de jó csoport, nem látom reménytelennek a magyar válogatott helyzetét. A továbbjutáshoz elsőnek kell lenni, úgy gondolom, ha a magyar válogatott tudja hozni a hazai meccsein a győzelmeket, akkor talán idegenben is sikerül végre a bravúr, és így meglehet a hőn áhított vb-szereplés – mondta a Metropolnak Nagy Antal, aki az 1986-os mexikói világbajnokságon csapatkapitányként vezette a magyar válogatottat.

A 61 éves Kiprich József is részt vett a mexikói vb-n, szerinte egy bravúrra minimum szükség lesz.

– A kötelezőket itthon hozni kell, ez az alap, aztán a nagyok ellen minimum egy bravúrra szükség lesz a továbbjutáshoz. Ez már a mi időnkben is így volt, hiszen az 1986-os vb-selejtezők során Hollandiában és Ausztriában is nyertünk. Marco Rossi csapata az utóbbi években számos emlékezetes bravúrt okozott, miért ne okozhatna jövőre is? – fogalmazott Kiprich.