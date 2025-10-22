Sallai Rolandék nem kegyelmeztek, hibátlan a Galatasaray otthon a BL-ben

A norvég Bodö/Glimt sem tudott mit kezdeni Isztambulban a Galatasaray csapatával a Bajnokok Ligájában. A törökök három hete az angol bajnokot verték 1-0-ra, most simább meccsen északi riválisukat múlták felül 3-1-re. Sallai Roland ezúttal kezdőként volt ott a pályán, s végigjátszotta a meccset.

Sallai Roland végigjátszotta a meccset Fotó: NurPhoto

Akárcsak a Liverpool ellen, ezúttal is Victor Osimhen volt a törökök legjobbja. A csatár már az első félidőben duplázott, s gyakorlatilag el is döntötte a meccset. A Bodö/Glimt csak 0-3 után tudott szépíteni.

Így áll Sallai Roland csapata a BL-ben

A török Galatasaray rémisztő kezdés után remekel a Bajnokok Ligájában. Az első fordulóban a Frankfurt otthonában kapott ki a csapat 5-1-re, majd odahaza győzte le a Liverpoolt és a Bodö/Glimtet.