Az óvoda mellett árulta a drogot a migráns díler Józsefvárosban

A migráns díler több budapesti oktatási intézmény mellet árulta a kokaint és a füvet. A Népszínház utcában fogták el a csádi férfit. A rendőrök a lakásán több mint 20 gram drogot, mobilokat, pénzt és tablettákat is találtak. Az elfogás után azonnal őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.

A migráns díler lakásán is találtak drogot Fotó:police.hu

A döbbenetes esetre Gulyás Gergely Kristóf, fővárosi fideszes képviselő reagált:

El tudjuk képzelni, hogy a gyermekünk épp az óvodába tart, miközben néhány lépéssel arrébb egy illegálisan itt tartózkodó migráns kábítószert árul? Ez most nem rémhír, hanem a valóság Budapesten

Gulyás szerint ez a baloldali, liberális drog- és migrációs politika következménye, amelyet a Tisza Párt és Karácsony Gergely is támogat:

Mi a gyermekeink védelmét tartjuk elsődlegesnek, nem kérünk abból a világból, ahol a kábítószer és az ellenőrizetlen migráció kéz a kézben jelenik meg a legvédtelenebbek közvetlen közelében

A migráns dílert elfogták, de még nagyon sok díler van szabadlábon a kerületben

A józsefvárosi lakók egyre inkább úgy érzik, a kerület vezetése teret nyitott a drogliberalizációnak, ami miatt egyre több budapesti drogos és díler jelenik meg a városrészben. A játszótereken, parkokban is egyre gyakoribbak a bódult emberek, a gangokon ordítozó vevők, a lépcsőházban pipázó zombik. Ez már közbiztonsági kockázat az egész városra nézve.

A kerületben élők szerint a jelenlegi városvezetés és a Tisza Párt képviselőinek politikája szembemegy a helyiek érdekeivel. Szentkirályi Alexandra korábbi javaslatát, amely szigorúbb drogellenes fellépést sürgetett, a Fővárosi Közgyűlésben leszavazták.

A VIII. kerület ma már nemcsak a történelmi múltjáról vagy megújuló épületeiről híres, hanem arról is, hogy egyre több lakó éli zombik és dílerek árnyékában az életét, és egy A4-es papír marad az egyetlen védekezési eszközük:

A dílert lekapcsolták, de a vevők visszajárnak

Fotó: TumbaszHedi

Kérjük, keressen másik drogdílert

Mint azt a Metropol megírta, a VIII. kerületi társasház kapujára ragasztott cetli először viccnek tűnt, de mi utána jártunk a valódiságának, hogy aztán azt a rendőrség is megerősítse: valóban egy drogdíler lekapcsolása áll a hátterében. A cetli azért került ki, mert a kristályfüggők továbbra is jönnek, rángatják és betörik az ajtót az említett józsefvárosi házban.