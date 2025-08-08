Az óvoda mellett árulta a drogot a migráns díler Józsefvárosban

Betépett zombik a gangon, kristályfüggők a parkokban, berúgott kapuk - Budapest egyik legsötétebb része lett Józsefváros. Legutóbb egy migráns dílert fogtak el, aki az óvoda mellett árulta a kábítószert.
A migráns díler több budapesti oktatási intézmény mellet árulta a kokaint és a füvet. A Népszínház utcában fogták el a csádi férfit. A rendőrök a lakásán több mint 20 gram drogot, mobilokat, pénzt és tablettákat is találtak. Az elfogás után azonnal őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják.
A döbbenetes esetre Gulyás Gergely Kristóf, fővárosi fideszes képviselő reagált:
El tudjuk képzelni, hogy a gyermekünk épp az óvodába tart, miközben néhány lépéssel arrébb egy illegálisan itt tartózkodó migráns kábítószert árul? Ez most nem rémhír, hanem a valóság Budapesten
Gulyás szerint ez a baloldali, liberális drog- és migrációs politika következménye, amelyet a Tisza Párt és Karácsony Gergely is támogat:
Mi a gyermekeink védelmét tartjuk elsődlegesnek, nem kérünk abból a világból, ahol a kábítószer és az ellenőrizetlen migráció kéz a kézben jelenik meg a legvédtelenebbek közvetlen közelében
A józsefvárosi lakók egyre inkább úgy érzik, a kerület vezetése teret nyitott a drogliberalizációnak, ami miatt egyre több budapesti drogos és díler jelenik meg a városrészben. A játszótereken, parkokban is egyre gyakoribbak a bódult emberek, a gangokon ordítozó vevők, a lépcsőházban pipázó zombik. Ez már közbiztonsági kockázat az egész városra nézve.
A kerületben élők szerint a jelenlegi városvezetés és a Tisza Párt képviselőinek politikája szembemegy a helyiek érdekeivel. Szentkirályi Alexandra korábbi javaslatát, amely szigorúbb drogellenes fellépést sürgetett, a Fővárosi Közgyűlésben leszavazták.
A VIII. kerület ma már nemcsak a történelmi múltjáról vagy megújuló épületeiről híres, hanem arról is, hogy egyre több lakó éli zombik és dílerek árnyékában az életét, és egy A4-es papír marad az egyetlen védekezési eszközük:
Kérjük, keressen másik drogdílert
Mint azt a Metropol megírta, a VIII. kerületi társasház kapujára ragasztott cetli először viccnek tűnt, de mi utána jártunk a valódiságának, hogy aztán azt a rendőrség is megerősítse: valóban egy drogdíler lekapcsolása áll a hátterében. A cetli azért került ki, mert a kristályfüggők továbbra is jönnek, rángatják és betörik az ajtót az említett józsefvárosi házban.
A cetli, ami kikerült a társasház kapujára, első ránézésre akár mém is lehetne, sokan azt hitték, mesterséges intelligencia szülte fotómanipulációról van szó. De a sztori – sajnos – nagyon is valós. A Metropolnak a lakók elmondták: noha a rendőrök lekapcsoltak egy dílert, a vevők visszajárnak.
A rendőrség közlése szerint háromfős bűnszövetség működött a Leonardo utcában és annak környékén. Július 29-én este csaptak le rájuk a nyomozók. Két férfit – A. Lászlót és M. Rolandot – egy parkoló autóban, A. László fiát, A. Márkot pedig az utcán, sétálás közben fogták el.
