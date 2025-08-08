RETRO RÁDIÓ

Az óvoda mellett árulta a drogot a migráns díler Józsefvárosban

Betépett zombik a gangon, kristályfüggők a parkokban, berúgott kapuk - Budapest egyik legsötétebb része lett Józsefváros. Legutóbb egy migráns dílert fogtak el, aki az óvoda mellett árulta a kábítószert.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.08. 15:50
Karácsony Gergely óvoda budapesti migráns díler drog

A migráns díler több budapesti oktatási intézmény mellet árulta a kokaint és a füvet. A Népszínház utcában fogták el a csádi férfit. A rendőrök a lakásán több mint 20 gram drogot, mobilokat, pénzt és tablettákat is találtak. Az elfogás után azonnal őrizetbe vették, és kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják. 

migráns díler
A migráns díler lakásán is találtak drogot Fotó:police.hu

 

A döbbenetes  esetre Gulyás Gergely Kristóf, fővárosi fideszes képviselő reagált:

El tudjuk képzelni, hogy a gyermekünk épp az óvodába tart, miközben néhány lépéssel arrébb egy illegálisan itt tartózkodó migráns kábítószert árul? Ez most nem rémhír, hanem a valóság Budapesten

Gulyás szerint ez a baloldali, liberális drog- és migrációs politika következménye, amelyet a Tisza Párt és Karácsony Gergely is támogat:

Mi a gyermekeink védelmét tartjuk elsődlegesnek, nem kérünk abból a világból, ahol a kábítószer és az ellenőrizetlen migráció kéz a kézben jelenik meg a legvédtelenebbek közvetlen közelében

A migráns dílert elfogták, de még nagyon sok díler van szabadlábon a kerületben

A józsefvárosi lakók egyre inkább úgy érzik, a kerület vezetése teret nyitott a drogliberalizációnak, ami miatt egyre több budapesti drogos és díler jelenik meg a városrészben. A játszótereken, parkokban is egyre gyakoribbak a bódult emberek, a gangokon ordítozó vevők, a lépcsőházban pipázó zombik. Ez már közbiztonsági kockázat az egész városra nézve.

A kerületben élők szerint a jelenlegi városvezetés és a Tisza Párt képviselőinek politikája szembemegy a helyiek érdekeivel. Szentkirályi Alexandra korábbi javaslatát, amely szigorúbb drogellenes fellépést sürgetett, a Fővárosi Közgyűlésben leszavazták.

A VIII. kerület ma már nemcsak a történelmi múltjáról vagy megújuló épületeiről híres, hanem arról is, hogy egyre több lakó éli zombik és dílerek árnyékában az életét, és egy A4-es papír marad az egyetlen védekezési eszközük:

 A dílert lekapcsolták, de a vevők visszajárnak 
Fotó: TumbaszHedi

Kérjük, keressen másik drogdílert

Mint azt a Metropol megírta, a VIII. kerületi társasház kapujára ragasztott cetli először viccnek tűnt, de mi utána jártunk a valódiságának, hogy aztán azt a rendőrség is megerősítse: valóban egy drogdíler lekapcsolása áll a hátterében. A cetli azért került ki, mert a kristályfüggők továbbra is jönnek, rángatják és betörik az ajtót az említett józsefvárosi házban.

A cetli, ami kikerült a társasház kapujára, első ránézésre akár mém is lehetne, sokan azt hitték, mesterséges intelligencia szülte fotómanipulációról van szó. De a sztori – sajnos – nagyon is valós.  A Metropolnak a lakók elmondták: noha a rendőrök lekapcsoltak egy dílert, a vevők visszajárnak.

A rendőrség közlése szerint háromfős bűnszövetség működött a Leonardo utcában és annak környékén. Július 29-én este csaptak le rájuk a nyomozók. Két férfit – A. Lászlót és M. Rolandot – egy parkoló autóban, A. László fiát, A. Márkot pedig az utcán, sétálás közben fogták el.

 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu