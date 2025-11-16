RETRO RÁDIÓ

"Külön utakon folytatjuk" - Regán Lili válik férjétől

A népszerű lemezlovas Instagram-sztoriban jelentett be a hírt. Válik férjétől Regán Lili.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.16. 07:00
Módosítva: 2025.11.16. 07:00
válás Regán Lili DJ

A népszerű DJ, Regán Lili Instagram- sztoriban osztotta meg követőivel, hogy férjével úgy döntöttek, külön utakon folytatják

Fotó: Pexels/RDNE Stock Project – Képünk illusztráció

Regán Lili és férje kapcsolatáról eddig keveset lehetett hallani, hiszen mindig óvták magánéletüket a nyilvánosságtól. Most azonban elkerülhetetlen volt a bejelentés, ami a DJ elmondása szerint békés elválást jelent.

Regán Lili válik férjétől

Szeretném veletek megosztani, hogy a férjemmel úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk (...) A döntés közös és békés volt

– írta a sztoriban Lili.

Mindketten úgy érezzük, jelenleg ez a legjobb út számunkra

Hozzátette, hogy nem szeretne többet nyilatkozni a témáról és kéri, mindenki tartsa tiszteletben kérését.

Forrás: @djreganlili Instagram sztori

Sokakat sokkolt a hír, tudván, hogy nemrég házasodtak össze. Azonban még többen sajnálják a népszerű DJ-t, amiatt, amin át kell mennie.

 

 

