Lecserélte a vajat a magyar séf: így nem lesz túl zsíros a körözött
Bernáth József elárulta a nagy titkot. Sokakat meglepett a magyar séf körözött receptje.
Igazi tavaszi finomság a körözött, pláne idényzöldségekkel! A népszerű magyar séf, Bernáth József pedig csavart egyet a jó ismert recepten, meglepő dologra cserélte a vajat a körözöttben.
Mascarpone a körözöttbe? Rafinált trükkel dolgozik a magyar séf
Bernáth József közösségi oldalán osztotta meg a körözött receptjét. Mint írta: „Hogy ne legyen túl zsíros: vaj helyett mascarpone kerül bele!”
KÖRÖZÖTT idényzöldségekkel recept
Hozzávalók
a körözötthöz:
- 1 közepes fej lila hagyma
- 1 nagyobb gerezd fokhagyma
- 100 g juhtúró
- 150 g tehéntúró
- 80 g mascarpone
- 2 g finom só
- 1-2 g őrölt kömény
- 4-5 g fűszerpaprika (lehet enyhén csípős is)
- 50 g tejszín (ez csak akkor kell, ha nagyon száraz lenne a túrónk)
- 1 kis csokor snidling
a tálaláshoz:
- 1 nagyobb vagy 2 kisebb sárgarépa
- 3 szál szárzeller
- 1 db kisebb kígyóuborka
- 1 db kápia paprika
- 2 db TV paprika
Recept: „A körözötthöz megpucoljuk a lila hagymát és a fokhagymát. Az elsőt finomra vágjuk, a másodikat lereszeljük. A juhtúrót, a tehéntúrót és a mascarponét egy keverőtálba tesszük. Beleszórjuk a fűszereket, majd egy fakanál vagy spatula segítségével alaposan elkeverjük. Ekkor kellemesen darabos lesz a körözöttünk. Aki krémesen szereti, nyugodtan keverje át gépi habverővel! Az igazán gourmand-ok akár botmixerrel vagy aprítógéppel is nekiszaladhatnak, de vigyázzanak a gép motorjára, ne pürésítsék túl sokáig! Ha túl száraz volt valamelyik túró, és emiatt nem lenne kellően kenhető a krémünk, nyugodtan adjunk hozzá egy kevés tejszínt. De ezután már nem szabad mixelni, csak óvatosan keverni! Az elkészült körözöttet kiszedjük egy jól zárható edénybe, és hűtőbe tesszük.
A sárgarépát és a zellert meghámozzuk (igen, a szárzellert is!), majd a többi zöldséggel együtt megmossuk. A zeller hámozásánál is nyugodtan használjunk kést, vagy hámozót – csak így tudunk alaposak lenni. Az uborka két végét lenyessük, és hosszában négybe vágjuk. Eltávolítjuk a magházát. A paprikákról a csuma mentén levágjuk a húst. Az összes zöldségből 6-7 cm hosszú, kisujjnyi hasábokat vágunk. A körözöttet egy edény közepére tálaljuk, és ízlésesen mellé rendezzünk a feldarabolt zöldségeket. Jó étvágyat!” – írja Bernáth Józse fa Facebook-oldalán.
Az elkészítésről forgatott videót Bernáth József YouTube-csatornáján osztotta meg. Íme:
