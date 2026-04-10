Lecserélte a vajat a magyar séf: így nem lesz túl zsíros a körözött

Igazi tavaszi finomság a körözött, pláne idényzöldségekkel! A népszerű magyar séf, Bernáth József pedig csavart egyet a jó ismert recepten, meglepő dologra cserélte a vajat a körözöttben.

A juhtúró és a tehéntúró mellé nem vajat, hanem mascarponét tesz a körözöttbe Bernáth József (Fotó: Pexels/Yuuilina – Képünk illusztráció)

Mascarpone a körözöttbe? Rafinált trükkel dolgozik a magyar séf

Bernáth József közösségi oldalán osztotta meg a körözött receptjét. Mint írta: „Hogy ne legyen túl zsíros: vaj helyett mascarpone kerül bele!”

KÖRÖZÖTT idényzöldségekkel recept

Hozzávalók

a körözötthöz:

1 közepes fej lila hagyma

1 nagyobb gerezd fokhagyma

100 g juhtúró

150 g tehéntúró

80 g mascarpone

2 g finom só

1-2 g őrölt kömény

4-5 g fűszerpaprika (lehet enyhén csípős is)

50 g tejszín (ez csak akkor kell, ha nagyon száraz lenne a túrónk)

1 kis csokor snidling

a tálaláshoz:

1 nagyobb vagy 2 kisebb sárgarépa

3 szál szárzeller

1 db kisebb kígyóuborka

1 db kápia paprika

2 db TV paprika



Recept: „A körözötthöz megpucoljuk a lila hagymát és a fokhagymát. Az elsőt finomra vágjuk, a másodikat lereszeljük. A juhtúrót, a tehéntúrót és a mascarponét egy keverőtálba tesszük. Beleszórjuk a fűszereket, majd egy fakanál vagy spatula segítségével alaposan elkeverjük. Ekkor kellemesen darabos lesz a körözöttünk. Aki krémesen szereti, nyugodtan keverje át gépi habverővel! Az igazán gourmand-ok akár botmixerrel vagy aprítógéppel is nekiszaladhatnak, de vigyázzanak a gép motorjára, ne pürésítsék túl sokáig! Ha túl száraz volt valamelyik túró, és emiatt nem lenne kellően kenhető a krémünk, nyugodtan adjunk hozzá egy kevés tejszínt. De ezután már nem szabad mixelni, csak óvatosan keverni! Az elkészült körözöttet kiszedjük egy jól zárható edénybe, és hűtőbe tesszük.

A sárgarépát és a zellert meghámozzuk (igen, a szárzellert is!), majd a többi zöldséggel együtt megmossuk. A zeller hámozásánál is nyugodtan használjunk kést, vagy hámozót – csak így tudunk alaposak lenni. Az uborka két végét lenyessük, és hosszában négybe vágjuk. Eltávolítjuk a magházát. A paprikákról a csuma mentén levágjuk a húst. Az összes zöldségből 6-7 cm hosszú, kisujjnyi hasábokat vágunk. A körözöttet egy edény közepére tálaljuk, és ízlésesen mellé rendezzünk a feldarabolt zöldségeket. Jó étvágyat!” – írja Bernáth Józse fa Facebook-oldalán.

Az elkészítésről forgatott videót Bernáth József YouTube-csatornáján osztotta meg. Íme: