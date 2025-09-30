Furcsa kávékülönlegesség hódít Európában: elsőre gusztustalan, mégis tömegek isszák

A legismertebb módja a kávé lágyításának a tej vagy a tejszín, azonban Észak-Svédországban és a finneknél egészen más tejtermék kerül a csészébe.
A kávékülönlegesség neve kaffeost, amely forró kávéból és a helyi, lyukacsos, édeskés sajtból, a leipäjuustóból készül. Bár az ital neve „kenyérsajtot” jelent, valójában nincs benne kenyér, csak a jellegzetes sajt és a kávé.
A leipäjuusto különleges állaga révén néhány perc áztatás után magába szívja a kávé ízét, így az ital krémessé válik, miközben édeskés aromáját a fekete italba engedi. Sokan hasonlítják ezt ahhoz, mintha cukorral és tejjel ízesítenénk a kávét. Bár a kaffeost megosztja az embereket, ízvilága sokakat meggyőz. Ez az ital a számi néptől származik.
A kaffeost hagyománya Észak-Svédország és Finnország rénszarvast tenyésztő kultúrájára vezethető vissza. A félnomád számi nép fedezte fel a sajtos kávé előnyeit, mivel a fekete ital nemcsak erőt és energiát adott, a sajt pótolta a nátriumhiányt is.
Bár elsőre furcsának tűnhet, a kaffeost ma már egyre több skandináv kávézó kínálatában megtalálható. A hagyományosan rénszarvastejből készült leipäjuusto mellett ma már tehén- és kecsketejből készített változatai is elérhetők.
A kávékülönlegesség nemrég európai elismerést is kapott: az EU múlt hónapban „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” státuszt adott a kaffeostnak. A helyi sajtkészítők ezzel szeretnék megőrizni gasztronómiai örökségüket, miközben turistákat és kíváncsi kávérajongókat csábítanak a régióba - írja a Life.hu.
