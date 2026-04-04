Kitálalt a népszerű műsorvezető: ezekkel a sztárokkal kész rémálom volt a közös interjú

A tévés műsorvezetők hozzászoktak ahhoz, hogy különböző személyiségű emberekkel készítsenek interjút. Bár számos híresség rendkívül kedves, nem ritka, hogy olyan sztárokkal is találkoznak, akik viselkedésükkel igencsak megnehezítik a közös munkát. A népszerű műsorvezető, Graham Norton nemrég elárulta, kik azokkal a sztárok, akikkel igencsak meggyűlt a baja az interjú során.

Sztárok, akikkel a legnehezebb interjút készíteni

Mark Wahlberg

Graham Norton hivatalosan is az amerikai színészt nevezte meg minden idők legrosszabb vendégeként. Amikor 2013-ban Mark Wahlberg meghívást kapott a BBC The Graham Norton Show című műsorába, a sztár még józanul jelent meg, de műsor kezdete után körülbelül 15 perccel már erősen ittas állapotba került: folyamatosan a többi vendég szavába vágott, a műsorvezető ölébe ült és végül elaludt a kanapén, miközben Michael Fassbender épp egy történetet mesélt.

Mark Wahlberg különös eset volt, mert amikor megérkezett, nem tűnt részegnek. Mesélt a filmjéről, elmesélt pár történetet a rosszul sikerült kaszkadőrjelenetekről vagy ilyesmiről, aztán alig telt el 15 perc a műsorból, amikor az a valami, ami a szervezetében volt, teljesen átvette az irányítást, és az pokoli volt

- nyilatkozta a műsorvezető.

Robert De Niro

Graham Norton szerint Robert De Niro egyszerűen rettenetes történetmesélő. A színész által előadott egyik történet annyira hosszú és kanyargós volt, hogy De Niro végül saját magától is megkérdezte: „Miért mesélem el ezt?”, mire az egész szegmenset kivették az adásból.

Kevin Costner

A műsorvezető állítása szerint az amerikai színész beképzelt és goromba volt az interjú során:

„Feltettem neki egy kérdést, ő pedig úgy nézett rám, mint aki azt akarja mondani: »Jézusom, muszáj beszélnem ezzel az emberrel?« Félgőzzel adott valami választ, aztán Helen Mirren bekapcsolódott a beszélgetésbe, és feltett neki egy kérdést, mire ő már nem is lehetett volna boldogabb.”

Mickey Rourke

A színészt és profi bokszolót Graham Norton kimerítőnek és valódi rémálomnak nevezte. A sztár állítólag egy félig üres Jack Daniel's whiskey palackot szorongatva jelent meg a műsorban, és a forgatás alatt folyamatosan cigarettára gyújtott:

Mickey Rourke egyszerűen kimerítő volt, mert állandóan cigarettázni akart. Ha egy pillanatra elfordultam, aztán visszanéztem, máris meggyújtott egy újabb cigit. Annyira unalmas volt, olyan érzés, mintha egy tanár lennék, aki gyerekeket visz osztálykirándulásra, nem pedig egy talkshow műsorvezetője

- árulta el Norton.