Ez az alvási szokás a demencia korai jele lehet - figyelmeztetnek a tudósok

A szöuli Nemzeti Egyetem Bundang Kórházának kutatói az izolált REM alvási viselkedészavart (iRBD) azonosították, mint a későbbi életkorban kialakuló demencia lehetséges tényezőjét.

Kutatások szerint ez az alvási szokás a demencia előjele is lehet Fotó: Pexels/Shvets Production

Alvási szokás, ami akár a demencia korai jele is lehet

Bár ritka, az iRBD olyan állapot, amikor az ember fizikailag és hanggal is kifejezi álmait, amelyek jellemzően a gyors szemmozgásos (REM) alvás során jelentkeznek. A REM alvás az alvás azon szakasza, amikor az agy aktivitása magasabb, a mozgás kevésbé jellemző, és a szemek a szemhéjak alatt mozognak az álmodás során, ez az éjszakai pihenés kiemelten fontos része.

Ugyanakkor ilyenkor a kar- és lábizmok általában bénult állapotban vannak, így míg a szem mozog, a végtagok nem. Az iRBD-ben szenvedő emberek esetében azonban a REM alvás alatt zajt kelthetnek vagy mozoghatnak, olyannyira, hogy kiabálhatnak, nevethetnek, sőt akár ki is ugorhatnak az ágyból mozgásaik miatt. Most egy tudóscsapat, amely 162 iRBD-ben szenvedő személyt vizsgált, összesen 318 neuropszichológiai értékeléssel, figyelmeztetett: „jelentős lineáris csökkenéseket tapasztaltunk a figyelem, a munkamemória és az emlékezeti képességek területén.”

Azok a tesztek, amelyek az egyén memóriáját és agyi feldolgozási sebességét mérték, azt találták, hogy az iRBD-ben szenvedők kognitív képességei lefelé mutató trendet mutattak. Az iRBD diagnózissal élők átlagéletkora 65 év volt, és az átlagosan több mint hét évig tartó megfigyelés során a tudósok fokozatos kognitív hanyatlást mértek. Az eredményekben enyhe nemi eltéréseket is megfigyeltek. A férfiaknál jelentős csökkenés volt tapasztalható a figyelem, a munkamemória és az emlékezeti képességek terén, míg a nőknél korlátozottabb hanyatlás mutatkozott.

Tanulmányok szerint a Parkinson-kórban szenvedők körülbelül fele is iRBD-ben érintett, a Lewy-test demenciában szenvedők 80 százaléka, valamint szinte minden izomsorvadásban (MSA) szenvedő beteg is. Egy tanulmány szerint az iRBD gyakran évekig a rendellenesség kialakulása előtt jelentkezik: MSA esetén akár az esetek 50%-ában, Parkinson-kórnál 25%-ában, Lewy-test demenciánál pedig 70–100%-ában.